Насиловал и бил дочерей: иностранец скрывался в Приморье от правосудия на родине

В Артеме задержали гражданина Литвы, который находился в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД. По предварительным данным, иностранец на протяжении шести лет применял насилие сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Также мужчина обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести.