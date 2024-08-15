vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа, 00:07

Published 15 августа, 00:07

Modified 15 августа, 00:09

Updated 15 августа, 00:09

Беглец из Литвы прятался от международной полиции в Приморском крае

Насиловал и бил дочерей: иностранец скрывался в Приморье от правосудия на родине

15 августа 2024, 00:07
Фото: Изображение Midjourney.

Беглец из Литвы прятался от международной полиции в Приморском крае

Сюжет
Арест
Насильник сбежал из Литвы в Приморский край, но Интерпол выследил негодяя. Жертвами беглеца стали его собственные несовершеннолетние дети.

В Артеме задержали гражданина Литвы, который находился в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД. По предварительным данным, иностранец на протяжении шести лет применял насилие сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Также мужчина обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Вор и дебошир? — американского солдата задержали во Владивостоке
Узнать подробнее

Сотрудники Интерпола выследили подозреваемого в Приморском крае на территории Артема. Местные полицейские заключили под стражу. Также решается вопрос о выдаче задержанного властям Литовской Республики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жден американского солдата на Родине после тюрьмы в Приморье.

Прогнозы печальные: что ждет осужденного в Приморье американского сержанта в США?
Узнать подробнее
Читайте также:
Похитителя интернета повязали на «горячем» во Владивостоке — видеоСуд оставил без изменения решение по делу «кудоиста с ножом»Силовики нашли любовную парочку, обстрелявшую пост охраны в Приморье — подробности
#Новости#Видео#Владивосток#Арест#Здоровье#Преступление#Интерпол#Приморский край#Артем#Тюрьма#Происшествия#Сексуальное насилие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика