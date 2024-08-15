Насиловал и бил дочерей: иностранец скрывался в Приморье от правосудия на родине

Posted 15 августа, 00:07
Published 15 августа, 00:07
Modified 15 августа, 00:09
Updated 15 августа, 00:09
В Артеме задержали гражданина Литвы, который находился в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД. По предварительным данным, иностранец на протяжении шести лет применял насилие сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Также мужчина обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести.
Сотрудники Интерпола выследили подозреваемого в Приморском крае на территории Артема. Местные полицейские заключили под стражу. Также решается вопрос о выдаче задержанного властям Литовской Республики.
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