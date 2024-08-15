Огромное жуткое создание заметили на пляже в Приморье — фото, видео

Posted 15 августа, 10:17
Published 15 августа, 10:17
Modified 15 августа, 10:19
Updated 15 августа, 10:19
Гигантское морское существо выплыло практически на самый берег во Владивостоке. Оказалась им огромная медуза. Невероятное создание ярко-фиолетового цвета сняли на камеру очевидцы. Видео поделились в новых медиа.
На кадрах медузу колышет водой у самого берега. «Зонтик» размером точно не меньше полуметра. Как называется такой гигант, отдыхающие не уточнили, просто понаблюдали за огромным созданием.