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Posted 15 августа, 10:17

Published 15 августа, 10:17

Modified 15 августа, 10:19

Updated 15 августа, 10:19

Гиганта из морских глубин заметили в Приморском крае

Огромное жуткое создание заметили на пляже в Приморье — фото, видео

15 августа 2024, 10:17
Фото: 1MI.

Гиганта из морских глубин заметили в Приморском крае

Сюжет
Море
Невероятных размеров морского гада видели на одном из пляжей в Приморье. Гиганта вынесло к берегу в районе Чайки во Владивостоке.

Гигантское морское существо выплыло практически на самый берег во Владивостоке. Оказалась им огромная медуза. Невероятное создание ярко-фиолетового цвета сняли на камеру очевидцы. Видео поделились в новых медиа.

Видео: vtoryak.vdk.

На кадрах медузу колышет водой у самого берега. «Зонтик» размером точно не меньше полуметра. Как называется такой гигант, отдыхающие не уточнили, просто понаблюдали за огромным созданием.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медуз начали вылавливать контейнерами в Приморье.

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