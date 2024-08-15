Торопитесь — скоро туда рванут все: райский пляж без туристов нашли в Приморье

Posted 15 августа, 05:08
Published 15 августа, 05:08
Modified 15 августа, 05:10
Updated 15 августа, 05:10
Кажется, будто путешественники облюбовали уже все пляжи в Приморье. На самом деле, это не так. Есть еще места, куда туристы не могут — или не хотят — добраться. Одно из них нашли совсем недалеко от Находки.
Бухта Авиаторов в окрестностях Врангеля оказалась на удивление пустой. Отдыхающие поделились видео с пляжа. На кадрах — невероятный пейзаж, и практически нет людей. Создалось впечатление, что домиков оказалось больше, чем самих туристов.