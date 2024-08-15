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Posted 15 августа, 05:08

Published 15 августа, 05:08

Modified 15 августа, 05:10

Updated 15 августа, 05:10

Удивительный пляж совсем без туристов нашли в Приморском крае

Торопитесь — скоро туда рванут все: райский пляж без туристов нашли в Приморье

15 августа 2024, 05:08
Фото: vostokmedia.com.

Удивительный пляж совсем без туристов нашли в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Фантастически красивые берега Приморья остаются пустовать. Пока на одних пляжах толпы туристов, другие остаются непокоренными.

Кажется, будто путешественники облюбовали уже все пляжи в Приморье. На самом деле, это не так. Есть еще места, куда туристы не могут — или не хотят — добраться. Одно из них нашли совсем недалеко от Находки.

Бухта Авиаторов в окрестностях Врангеля оказалась на удивление пустой. Отдыхающие поделились видео с пляжа. На кадрах — невероятный пейзаж, и практически нет людей. Создалось впечатление, что домиков оказалось больше, чем самих туристов.

Ранее «Восток-Медиа» писало об идеальном пляже на приморском побережье.

Круче заграничных курортов: где находится идеальный пляж Приморского края? — фото
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