«В рубашке родился»: семейная поездка на море едва не обернулась трагедией в Приморье

Путешественники ехали на море в Приморье. Когда они остановились, чтобы отдохнуть, один из членов семьи, 13-летний подросток, решил пройтись по лесу. Однако мальчик заблудился. Родители не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились в полицию. Правоохранители нашли «потеряшку» в кратчайшие сроки.