«В рубашке родился»: семейная поездка на море едва не обернулась трагедией в Приморье

Posted 15 августа, 08:06
Published 15 августа, 08:06
Modified 15 августа, 08:08
Updated 15 августа, 08:08
Путешественники ехали на море в Приморье. Когда они остановились, чтобы отдохнуть, один из членов семьи, 13-летний подросток, решил пройтись по лесу. Однако мальчик заблудился. Родители не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились в полицию. Правоохранители нашли «потеряшку» в кратчайшие сроки.
Приморцы восхитились работой силовиков и обрадовались тому, что все закончилось хорошо.
«Вот это слаженная работа, молодцы»;
«Ему повезло, что не встретились на пути местные кошки»;
«Теперь в лес только с телефоном ходить будет»;
«Представляю, что пережили родители за этот час»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подросток чудом выжил на рельсах в Приморье.