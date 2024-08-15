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Posted 15 августа, 08:06

Published 15 августа, 08:06

Modified 15 августа, 08:08

Updated 15 августа, 08:08

Семья могла потерять сына во время отпуска в Приморском крае

«В рубашке родился»: семейная поездка на море едва не обернулась трагедией в Приморье

15 августа 2024, 08:06
Фото: 1MI.

Семья могла потерять сына во время отпуска в Приморском крае

Сюжет
Море
Жители ЕАО отправились на побережье в Приморский край, чтобы отдохнуть всей семьей. Однако, остановка во время длительной поездки чуть не стала роковой для туристов.

Путешественники ехали на море в Приморье. Когда они остановились, чтобы отдохнуть, один из членов семьи, 13-летний подросток, решил пройтись по лесу. Однако мальчик заблудился. Родители не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились в полицию. Правоохранители нашли «потеряшку» в кратчайшие сроки.

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Приморцы восхитились работой силовиков и обрадовались тому, что все закончилось хорошо.

«Вот это слаженная работа, молодцы»;
«Ему повезло, что не встретились на пути местные кошки»;
«Теперь в лес только с телефоном ходить будет»;
«Представляю, что пережили родители за этот час»;

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подросток чудом выжил на рельсах в Приморье.

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