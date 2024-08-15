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Posted 15 августа, 04:28

Published 15 августа, 04:28

Modified 15 августа, 04:30

Updated 15 августа, 04:30

Влюбиться в Сахалин: путешествие к маяку Анива поможет выиграть главный приз

Влюбиться в Сахалин: путешествие к маяку Анива поможет выиграть главный приз

15 августа 2024, 04:28
Фото: ГБУ «СТИЦ».
Сюжет
Туризм
Пешие путешествия по Сахалину и Курилам давно полюбились местным жителям и туристам, оставив след в сердце каждого, кто побывал здесь. Теперь у путешественников есть возможность не только открыть для себя привычные маршруты с другой стороны, но попытать удачу во всероссийском конкурсе.

Испытать острые ощущения, пройти маршрут профессиональных, опытных путешественников, выбрав многодневные сложные походы, и показать это в видеоролике — вот настоящая заявка на победу в конкурсе «Дальний Восток — земля приключений». И такую возможность дают туристические маршруты по Сахалину и Курильским островам.

Одним из самых популярных, захватывающих можно назвать пеший маршрут вокруг Тонино-Анивского полуострова, по побережью залива Анива и Охотского моря. Это путешествие для настоящих романтиков — красивая природа, море и шум волн, закаты и рассветы — это то, что влечет сюда снова и снова. Путешественников не останавливает то, что маршрут довольно сложный и занимает не один день. Потому что те впечатления, которые испытывают туристы на маршруте, не сравнятся ни с чем.

Фото: ГБУ «СТИЦ»

И хотя это путешествие считается сложным, оно же очень разнообразное. Здесь туристы увидят красивейшие мысы, такие, как, например, мыл Баклан, испытают себя, по воде преодолевая прижимы. А восхождение на гору Крузенштерна станет настоящим бонусом для путешественников — оттуда открываются великолепные виды на залив Анива и Охотское море. Но главной ценностью маршрута является возможность увидеть знаменитый маяк Анива с суши.

По словам министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева, островной регион настолько уникален, что здесь найдется подходящий маршрут как для начинающих путешественников, так и для профессиональных, которые имеют опыт преодоления категорийных препятствий.

«Наши острова — это действительно уникальное место для путешественников. Здесь можно совершить и свой первый легкий поход, влюбиться в природу и в будущем стать покорителем более сложных маршрутов, а также приехать к нам за своим самым ярким и сложным путешествием, бросив вызов себе и природе», — рассказал Артем Лазарев.

Но главное, о чем никогда не надо забывать, по словам главы минтуризма, — это адекватная оценка своего опыта, возможностей и подготовки. И, конечно, выходя на категорийные маршруты, необходимо зарегистрироваться в МЧС.

Отметим, что Тоннино-Анивский маршрут и маяк Анива уже были заявлены путешественниками во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — земля приключений», и был отмечен специальной номинацией «Неограниченные возможности» в рамках первого сезона.

Видеофильм на конкурс представили молодые люди, выпускники дома-интерната с ментальными особенностями. Они учатся жить самостоятельно, покоряют мир и бросают вызов самим себе. Четверо ребят вместе с сопровождающими преодолели интереснейшие, сложные, но оттого и увлекательные более 100 километров пути вдоль полуострова — прошли крутые склоны, перевалы и тяжелые подъемы, грелись у костра, готовили себе пищу, любовались закатами и рассветами, и все это показали в своем фильме.

«Путешествие заняло несколько дней, это была незабываемая неделя. Благодарю тех, кто живет на Сахалине, за отзывчивость и поддержку», — рассказал по итогу путешествия автор фильма и участник маршрута Евгений.

Напомним, второй сезон всероссийского конкурса «Дальний Восток — земля приключений» стартовал 1 мая. Для того, чтобы принять в нём участие, необходимо снять видео продолжительностью до 8 минут о своём путешествии на Дальний Восток и до 30 декабря 2024 года направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые любого возраста.

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя президента в ДФО, Минвостокразвития, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

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