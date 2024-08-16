Большая часть Владивостока подключена к электроснабжению после аварии

Posted 16 августа, 09:20
Published 16 августа, 09:20
Modified 1 сентября, 04:03
Updated 1 сентября, 04:03
В пресс-службе ДРСК сообщили:
ДРСК восстановила электроснабжение части потребителей Приморского края после включения линии ВЛ-500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир-2, принадлежащей МЭС Востока.
В настоящее время ДРСК ожидает дальнейшие включения объектов генерации для полного восстановления электроснабжения всех потребителей.
Ограничение электроснабжения произошло из-за отключения ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока вследствие работы противоаварийной автоматики. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании.
Включения происходят ежеминутно, большая часть Владивостока подключена. Сейчас аварийные бригады ВПЭС ликвидируют точечные отключения, — уточнили в пресс-службе правительства Приморья