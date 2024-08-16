Громкая история застрявшего в лифте ребенка во Владивостоке получила продолжение

Posted 16 августа, 06:33
Published 16 августа, 06:33
Modified 16 августа, 06:35
Updated 16 августа, 06:35
Приморцы посочувствовали девочке, которая оказалась в непростой ситуации.
«Страшный сон клаустрофоба»:
«Я застряла один раз на минуты две, такая паника началась, а племянник трехлетний начал успокаивать меня, взрослую тетку»;
«Я бы с ума сошла за несколько часов взаперти».
Происшествием заинтересовалась прокуратура. Предварительно установлено, что в одном из домов на улице Связи ребенок оказался заблокирован в лифте на несколько часов. А, как гласят требования ГОСТа, эвакуировать застрявших пассажиров необходимо в течение 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу.
«Надзорное ведомство даст принципиальную оценку действиям уполномоченных должностных лиц», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке произошло массовое отключение света.