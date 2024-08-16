Громкая история застрявшего в лифте ребенка во Владивостоке получила продолжение

Происшествием заинтересовалась прокуратура. Предварительно установлено, что в одном из домов на улице Связи ребенок оказался заблокирован в лифте на несколько часов. А, как гласят требования ГОСТа, эвакуировать застрявших пассажиров необходимо в течение 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу.