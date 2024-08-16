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Posted 16 августа, 06:33

Published 16 августа, 06:33

Modified 16 августа, 06:35

Updated 16 августа, 06:35

Прокуратура заинтересовалась инцидентом, произошедшим в лифте дома в Приморье

Громкая история застрявшего в лифте ребенка во Владивостоке получила продолжение

16 августа 2024, 06:33
Фото: 1MI.

Прокуратура заинтересовалась инцидентом, произошедшим в лифте дома в Приморье

Сюжет
Прокуратура
Девочка провела взаперти несколько часов в поломанном лифте во Владивостоке.

В социальных сетях появилась информация о том, что девочка застряла в лифте.

Ребенок застрял в лифте на несколько часов во Владивостоке
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Приморцы посочувствовали девочке, которая оказалась в непростой ситуации.

«Страшный сон клаустрофоба»:
«Я застряла один раз на минуты две, такая паника началась, а племянник трехлетний начал успокаивать меня, взрослую тетку»;
«Я бы с ума сошла за несколько часов взаперти».

Происшествием заинтересовалась прокуратура. Предварительно установлено, что в одном из домов на улице Связи ребенок оказался заблокирован в лифте на несколько часов. А, как гласят требования ГОСТа, эвакуировать застрявших пассажиров необходимо в течение 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу.

«Надзорное ведомство даст принципиальную оценку действиям уполномоченных должностных лиц», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке произошло массовое отключение света.

Свет — «всё»: ужин при свечах и холодный душ ждут душным вечером жителей Владивостока
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