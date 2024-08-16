Медучреждения остались без центрального электроснабжения в Приморье

Posted 16 августа, 08:47
Published 16 августа, 08:47
Modified 16 августа, 08:49
Updated 16 августа, 08:49
Массовое отключение электричества произошло в Приморском крае. Тысячи людей в разных районах региона остались без света.
Отключения не обошли стороной и медицинские учреждения края. Однако, по данным регионального Минздрава, они переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что электроснабжение постепенно возвращают в населенные пункты Приморья.