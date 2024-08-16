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Posted 16 августа, 08:47

Published 16 августа, 08:47

Modified 16 августа, 08:49

Updated 16 августа, 08:49

Медучреждения остались без центрального электроснабжения в Приморье

Медучреждения остались без центрального электроснабжения в Приморье

16 августа 2024, 08:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Отключение электричества
Жители разных районов Приморского края сообщили об отсутствии света в домах. Отключения коснулись и медицинских учреждений региона.

Массовое отключение электричества произошло в Приморском крае. Тысячи людей в разных районах региона остались без света.

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Отключения не обошли стороной и медицинские учреждения края. Однако, по данным регионального Минздрава, они переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что электроснабжение постепенно возвращают в населенные пункты Приморья.

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#Новости#Общество#Отключение электричества#Владивосток#Минздрав#Приморский край#Медицинские учреждения#Электроснабжение
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