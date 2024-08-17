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Posted 17 августа, 00:56

Published 17 августа, 00:56

Modified 17 августа, 00:58

Updated 17 августа, 00:58

Тридцатиградусная жара и отсутствие осадков порадует жителей Приморского края

Затишье перед бурей? — 30°C тепла и облачная погода ожидается в Приморье

17 августа 2024, 00:56
Фото: Изображение Midjourney.

Тридцатиградусная жара и отсутствие осадков порадует жителей Приморского края

Сюжет
Дождь
Пока Приморский край готовится к опасным осадкам, погода, вероятно, решила порадовать жителей региона спокойной погодной обстановкой.

Сегодня, 17 августа, погоду в регионе определит атмосферный фронт, сообщает «Примпогода». Сильных осадков не ожидается. Температурный фон составит 19 — 31 °C.

Во Владивостоке дождей не прогнозируется, ветер юго-восточный умеренный. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.

В Уссурийске осадков тоже не ожидается, слабое дуновение усилится до умеренного ветра в течение дня. Столбики термометров поднимутся до 29 — 31 °C.

В Находке суббота пройдет без осадков. Слабый юго-восточный ветер сменится умеренным. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 23°C;
  • Залив Находка — 21°C;
  • Залив Посьета — 25°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что надвигаются сильные ливни на Приморский край.

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