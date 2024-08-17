Затишье перед бурей? — 30°C тепла и облачная погода ожидается в Приморье

Posted 17 августа, 00:56
Published 17 августа, 00:56
Modified 17 августа, 00:58
Updated 17 августа, 00:58
Сегодня, 17 августа, погоду в регионе определит атмосферный фронт, сообщает «Примпогода». Сильных осадков не ожидается. Температурный фон составит 19 — 31 °C.
Во Владивостоке дождей не прогнозируется, ветер юго-восточный умеренный. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.
В Уссурийске осадков тоже не ожидается, слабое дуновение усилится до умеренного ветра в течение дня. Столбики термометров поднимутся до 29 — 31 °C.
В Находке суббота пройдет без осадков. Слабый юго-восточный ветер сменится умеренным. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 26 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что надвигаются сильные ливни на Приморский край.