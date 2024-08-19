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Posted 19 августа, 01:56

Published 19 августа, 01:56

Modified 19 августа, 01:58

Updated 19 августа, 01:58

Опасные осадки принесут похолодание в Приморский край

Дожди усилятся и станет холодно: непогода взбодрит всё Приморье

19 августа 2024, 01:56
Фото: pxhere.com

Опасные осадки принесут похолодание в Приморский край

Сюжет
Ливни
Если на прошлой неделе синоптическая обстановка была летней, — столбики термометров переваливали за 30 градусов, — то наступившая неделя станет настоящим испытанием для жителей Приморского края.

По данным «Примгидромета», интенсивные осадки уже ударили по региону. На северо-западе господствует фронт с воскресенья, 18 августа. Температура воздуха составила 27 — 33 °С, на восточном побережье — 21 — 25 °С.

Ночью дожди не только усилились, но и распространились к западу и на центральные районы. Сегодня, 19 августа, осадки охватят большую территорию Приморья. Кое-где ожидаются сильные ливни.

Завтра, 20 августа непогода покинет регион. В край вторгнется антициклон из-за которого температурный фон понизится на 1 — 4 градуса.

Во Владивостоке сегодня начнется дождь после обеда, воздух прогреется до 25 — 28 °С. Ночью разовьется сильный порывистый ветер и температура. Завтра в дальневосточной столице будет господствовать сильный северный ветер, осадки прекратятся, столбики термометров покажут 21 — 25°С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшие дни циклон ударит по Приморскому краю.

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