Дожди усилятся и станет холодно: непогода взбодрит всё Приморье

Posted 19 августа, 01:56
Published 19 августа, 01:56
Modified 19 августа, 01:58
Updated 19 августа, 01:58
По данным «Примгидромета», интенсивные осадки уже ударили по региону. На северо-западе господствует фронт с воскресенья, 18 августа. Температура воздуха составила 27 — 33 °С, на восточном побережье — 21 — 25 °С.
Ночью дожди не только усилились, но и распространились к западу и на центральные районы. Сегодня, 19 августа, осадки охватят большую территорию Приморья. Кое-где ожидаются сильные ливни.
Завтра, 20 августа непогода покинет регион. В край вторгнется антициклон из-за которого температурный фон понизится на 1 — 4 градуса.
Во Владивостоке сегодня начнется дождь после обеда, воздух прогреется до 25 — 28 °С. Ночью разовьется сильный порывистый ветер и температура. Завтра в дальневосточной столице будет господствовать сильный северный ветер, осадки прекратятся, столбики термометров покажут 21 — 25°С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшие дни циклон ударит по Приморскому краю.