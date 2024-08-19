«Призрачные гонщики» на электросамокатах виляют между машин в Приморье — фото

Posted 19 августа, 02:39
Published 19 августа, 02:39
Modified 19 августа, 02:41
Updated 19 августа, 02:41
Дети на электросамокатах начали пугать водителей Владивостока. В очередной раз нескольких ребят заметили на дороге. Правда, теперь не во дворах, а на светофоре у выезда на трассу.
Парнишек сфотографировали автомобилисты. Увидеть впереди себя не очередной автомобиль, а двух самокатчиков они точно не ожидали.
Ребята же просто стояли и ждали сигнала светофора, как ни в чем не бывало.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ребенке, которого сбил автомобиль в одном из городов Приморского края.