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Posted 19 августа, 02:39

Published 19 августа, 02:39

Modified 19 августа, 02:41

Updated 19 августа, 02:41

Бесстрашные юные самокатчики рассекают по дорогам в Приморском крае

«Призрачные гонщики» на электросамокатах виляют между машин в Приморье — фото

19 августа 2024, 02:39
Фото: Изображение Midjourney

Бесстрашные юные самокатчики рассекают по дорогам в Приморском крае

Сюжет
Дети
Маленькие самокатчики гонят прямо по улицам Владивостока. Жители Приморья в ужасе — такая поездка может оказаться смертельно опасной.

Дети на электросамокатах начали пугать водителей Владивостока. В очередной раз нескольких ребят заметили на дороге. Правда, теперь не во дворах, а на светофоре у выезда на трассу.

Парнишек сфотографировали автомобилисты. Увидеть впереди себя не очередной автомобиль, а двух самокатчиков они точно не ожидали.

Фото: vtoryak.vdk

Ребята же просто стояли и ждали сигнала светофора, как ни в чем не бывало.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ребенке, которого сбил автомобиль в одном из городов Приморского края.

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