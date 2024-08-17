«Сбил и просто уехал?»: «Крузак» переехал ребенка на пешеходном переходе в Приморье

Posted 17 августа, 04:07
Published 17 августа, 04:07
Modified 17 августа, 04:09
Updated 17 августа, 04:09
Рулевая джипа снесла девочку на «зебре» и поспешила удалиться с места происшествия. Однако женщину выследили по камере наблюдения.
Жители региона возмущены безответственностью автоледи.
«И душа за девчонку не болела?»;
«Как можно сбить и просто поехать дальше?»;
«Я помню, отделалась легким испугом, упав в сугроб. Так водитель долго настаивал на скорой помощи. А тут дитя оставила, кошмар».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что виновником ДТП на федеральной трассе Приморья стал турист из Хабаровска.