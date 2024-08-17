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Posted 17 августа, 04:07

Published 17 августа, 04:07

Modified 17 августа, 04:09

Updated 17 августа, 04:09

Внедорожник сбил школьницу на «зебре» и скрылся с места ДТП в Приморском крае

«Сбил и просто уехал?»: «Крузак» переехал ребенка на пешеходном переходе в Приморье

17 августа 2024, 04:07
Фото: 1MI.

Внедорожник сбил школьницу на «зебре» и скрылся с места ДТП в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Автомобилистка сбила девочку в Находке. Однако горе-водителя быстро нашли правоохранители. Приморцы шокированы инцидентом.

Рулевая джипа снесла девочку на «зебре» и поспешила удалиться с места происшествия. Однако женщину выследили по камере наблюдения.

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Жители региона возмущены безответственностью автоледи.

«И душа за девчонку не болела?»;
«Как можно сбить и просто поехать дальше?»;
«Я помню, отделалась легким испугом, упав в сугроб. Так водитель долго настаивал на скорой помощи. А тут дитя оставила, кошмар».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что виновником ДТП на федеральной трассе Приморья стал турист из Хабаровска.

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