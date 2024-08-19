Вода с потолка, залитые балконы и подъезды: что творилось во время ливня в Приморье

Posted 19 августа, 11:07
Published 19 августа, 11:07
Modified 19 августа, 22:42
Updated 19 августа, 22:42
Непогода ударила по Приморью неожиданно сильно. В некоторых домах вода полилась прямо с потолка. Жильцы пятиэтажки по адресу Адмирала Юмашева, 28а, во Владивостоке поделились фото из своих квартир. Потолок мокрый, на полу, по словам жителей дома, тряпки.
В многоэтажках на Нейбута и Ватутина прорвало трубы и затопило балконы на лестничных площадках. Воды, по словам очевидцев, натекло по щиколодку.
Как остановить нескончаемый поток из трубы, люди не знают. Кроме этого, по словам жильцов, перед домом размыло склон, а на первых этажах затопило магазины.
Досталось не только городам. В частном доме одного из поселков на юге Приморья серьезно заливает веранду. В доме, по словам хозяев, потекли трубы. Капает даже из печной трубы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как из-за ливня начало затапливать один из многоквартирных домов во Владивостоке.