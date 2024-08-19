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Posted 19 августа, 11:07

Published 19 августа, 11:07

Modified 19 августа, 22:42

Updated 19 августа, 22:42

Кадрами последствий непогоды в домах поделились жители Приморского края

Вода с потолка, залитые балконы и подъезды: что творилось во время ливня в Приморье

19 августа 2024, 11:07
Фото: vostokmedia.com

Кадрами последствий непогоды в домах поделились жители Приморского края

Сюжет
Ливень
У кого-то это был мокрый потолок, где-то затопило подъезды. Жители Владивостока и других городов Приморья в ужасе от того, с какой силой ударили ливни.

Непогода ударила по Приморью неожиданно сильно. В некоторых домах вода полилась прямо с потолка. Жильцы пятиэтажки по адресу Адмирала Юмашева, 28а, во Владивостоке поделились фото из своих квартир. Потолок мокрый, на полу, по словам жителей дома, тряпки.

Фото: vostokmedia.com

В многоэтажках на Нейбута и Ватутина прорвало трубы и затопило балконы на лестничных площадках. Воды, по словам очевидцев, натекло по щиколодку.

Фото: vostokmedia.com

Как остановить нескончаемый поток из трубы, люди не знают. Кроме этого, по словам жильцов, перед домом размыло склон, а на первых этажах затопило магазины.

Видео: vostokmedia.com.

Досталось не только городам. В частном доме одного из поселков на юге Приморья серьезно заливает веранду. В доме, по словам хозяев, потекли трубы. Капает даже из печной трубы.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как из-за ливня начало затапливать один из многоквартирных домов во Владивостоке.

Из-за ливня вода стала затекать в квартиры жителей Владивостока — видео
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