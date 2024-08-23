День флага РФ прошел во Владивостоке: как это было?

По словам посетителей, особенно запомнился концерт, где прозвучала известная патриотическая песня «Я — Русский», правда не от самого исполнителя «Шамана», а в кавер-версии. При этом присутствующие все равно охотно подпевали и пустились в пляс. И даже погода подстроилась под праздник — прогнозируемого синоптиками дождя не было.