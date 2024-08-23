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Posted 23 августа, 04:46

Published 23 августа, 04:46

Modified 23 августа, 04:48

Updated 23 августа, 04:48

День флага РФ прошел во Владивостоке: как это было?

День флага РФ прошел во Владивостоке: как это было?

23 августа 2024, 04:46
Фото: vostokmedia.com
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22 августа во Владивостоке, по всему Приморскому краю и всей России прошли торжества, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятия, охватившие все муниципалитеты края, включали митинги, тематические выставки, концерты и спортивные турниры.

Патриотическое настроение и тематические площадки

С раннего утра во Владивостоке началась подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным главному символу страны. Однако самое интересное началось ближе к вечеру. На территории мультимедийного парка «Россия — Моя история» развернулись разнообразные тематические площадки. С 16:00 здесь работали мастер-классы, выставки, в которых мог поучаствовать каждый желающий. На сцене выступили талантливые артисты, представители местной культуры, которые не оставили равнодушными никого из зрителей.

Жители города пришли на праздник в цветах триколора, многие украсили свое лицо национальными цветами, а в руках держали флаги России. Группы людей собирались для фотографий на специально подготовленных фотозонах. Атмосфера была праздничной — звуки народной музыки создавали ощущение единства и общей радости.

Фото: vostokmedia.com

Развлечения для детей и взрослых

На тематических площадках дети создавали поделки из бумаги и картона, а взрослые наслаждались культурной программой. Также была возможность поучаствовать в играх, которые позволили углубить знание о культуре и традициях России.

По словам посетителей, особенно запомнился концерт, где прозвучала известная патриотическая песня «Я — Русский», правда не от самого исполнителя «Шамана», а в кавер-версии. При этом присутствующие все равно охотно подпевали и пустились в пляс. И даже погода подстроилась под праздник — прогнозируемого синоптиками дождя не было.

Параллельно на территории парка были представлены палатки с предметами народного творчества и макетами оружия, что стало интересным дополнением к мероприятиям. Локальные тематические акции продлились до позднего вечера, привлекая все больше людей.

Фото: vostokmedia.com

Речь губернатора Приморья

С Днем Государственного флага гостей торжества поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что триколор на протяжении более тридцати лет олицетворяет силу и независимость нашей страны, а также пожелал всем жителям края здоровья и благополучия.

«Я от всей души поздравляю с днем российского флага, современная история которого насчитывает 30 лет. Учрежден он был еще Петром I и после после 200-летнего перерыва стал флагом Российской империи до Октябрьской революции и с образованием нового российского государства стал ее символом. Символом веры, надежды, символом силы и надежности нашего государства», — сказал Олег Кожемяко.

Завершением празднования вновь стал концерт «Забвению не подлежит» с участием образцового ансамбля народной песни «Звонница». Вечернее световое шоу прошло на центральной площади Владивостока.

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