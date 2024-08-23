День флага РФ прошел во Владивостоке: как это было?

Posted 23 августа, 04:46
Published 23 августа, 04:46
Modified 23 августа, 04:48
Updated 23 августа, 04:48
С раннего утра во Владивостоке началась подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным главному символу страны. Однако самое интересное началось ближе к вечеру. На территории мультимедийного парка «Россия — Моя история» развернулись разнообразные тематические площадки. С 16:00 здесь работали мастер-классы, выставки, в которых мог поучаствовать каждый желающий. На сцене выступили талантливые артисты, представители местной культуры, которые не оставили равнодушными никого из зрителей.
Жители города пришли на праздник в цветах триколора, многие украсили свое лицо национальными цветами, а в руках держали флаги России. Группы людей собирались для фотографий на специально подготовленных фотозонах. Атмосфера была праздничной — звуки народной музыки создавали ощущение единства и общей радости.
На тематических площадках дети создавали поделки из бумаги и картона, а взрослые наслаждались культурной программой. Также была возможность поучаствовать в играх, которые позволили углубить знание о культуре и традициях России.
По словам посетителей, особенно запомнился концерт, где прозвучала известная патриотическая песня «Я — Русский», правда не от самого исполнителя «Шамана», а в кавер-версии. При этом присутствующие все равно охотно подпевали и пустились в пляс. И даже погода подстроилась под праздник — прогнозируемого синоптиками дождя не было.
Параллельно на территории парка были представлены палатки с предметами народного творчества и макетами оружия, что стало интересным дополнением к мероприятиям. Локальные тематические акции продлились до позднего вечера, привлекая все больше людей.
С Днем Государственного флага гостей торжества поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что триколор на протяжении более тридцати лет олицетворяет силу и независимость нашей страны, а также пожелал всем жителям края здоровья и благополучия.
«Я от всей души поздравляю с днем российского флага, современная история которого насчитывает 30 лет. Учрежден он был еще Петром I и после после 200-летнего перерыва стал флагом Российской империи до Октябрьской революции и с образованием нового российского государства стал ее символом. Символом веры, надежды, символом силы и надежности нашего государства», — сказал Олег Кожемяко.
Завершением празднования вновь стал концерт «Забвению не подлежит» с участием образцового ансамбля народной песни «Звонница». Вечернее световое шоу прошло на центральной площади Владивостока.