Краевое правительство предупредило о ведении запрета на продажу алкоголя в Приморье

Posted 23 августа, 04:16
Published 23 августа, 04:16
Modified 23 августа, 04:18
Updated 23 августа, 04:18
Алкогольная продукция в Приморье не будет продаваться с 2 сентября до 10 утра 3 сентября, сообщает правительство Приморья.
Важно отметить, что это правило не распространяется на заведения общественного питания и магазины беспошлинной торговли.
С 1 марта 2023 года в Приморье запрещается продажа алкоголя в розницу с 22:00 до 10:00. Также запрет будет действовать в День защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября и в день «Последнего звонка».
Если 1 сентября выпадает на выходной день, то ограничения переносятся на дни проведения мероприятий.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где во Владивостоке запретят продавать спиртные напитки.