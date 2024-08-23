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Posted 23 августа, 04:16

Published 23 августа, 04:16

Modified 23 августа, 04:18

Updated 23 августа, 04:18

Краевое правительство предупредило о ведении запрета на продажу алкоголя в Приморье

Краевое правительство предупредило о ведении запрета на продажу алкоголя в Приморье

23 августа 2024, 04:16
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Алкоголь
Правительство Приморья сообщает, что в крае будет действовать временный запрет на продажу алкоголя. О датах и причинах читайте в материале «Восток-Медиа».

Алкогольная продукция в Приморье не будет продаваться с 2 сентября до 10 утра 3 сентября, сообщает правительство Приморья.

Важно отметить, что это правило не распространяется на заведения общественного питания и магазины беспошлинной торговли.

С 1 марта 2023 года в Приморье запрещается продажа алкоголя в розницу с 22:00 до 10:00. Также запрет будет действовать в День защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября и в день «Последнего звонка».

Если 1 сентября выпадает на выходной день, то ограничения переносятся на дни проведения мероприятий.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где во Владивостоке запретят продавать спиртные напитки.

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