Месячная норма осадков выпала за ночь в Приморье

Posted 23 августа, 01:15
Published 23 августа, 01:15
Modified 23 августа, 01:17
Updated 23 августа, 01:17
В Приморском крае за прошедшие сутки выпала месячная норма осадков. Ливни накрыли всю территорию и оставили огромные лужи. Даже животных в заповедниках напугал шум сильного дождя.
По информации Примгидромета, самые обильные осадки выпали в Новосельском и Кировском: 73 и 53 миллиметра.
В других районах края погода тоже оставила свой след. Метеостанции зафиксировали следующие показатели:
В крае уже работают над ликвидацией последствий непогоды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье после ливней наконец-то вышло солнце.