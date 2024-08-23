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Posted 23 августа, 01:15

Published 23 августа, 01:15

Modified 23 августа, 01:17

Updated 23 августа, 01:17

Месячная норма осадков выпала за ночь в Приморье

Месячная норма осадков выпала за ночь в Приморье

23 августа 2024, 01:15
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Во многих районах Приморья за последние сутки выпала как минимум половина месячной нормы осадков. Местами по краю вылилась и вся месячная норма: 40-70 миллиметров за несколько часов.

В Приморском крае за прошедшие сутки выпала месячная норма осадков. Ливни накрыли всю территорию и оставили огромные лужи. Даже животных в заповедниках напугал шум сильного дождя.

По информации Примгидромета, самые обильные осадки выпали в Новосельском и Кировском: 73 и 53 миллиметра.

В других районах края погода тоже оставила свой след. Метеостанции зафиксировали следующие показатели:

  • В Свиягино 49,9 мм;
  • В Астраханке 48,3 мм;
  • В Малиново 47,1 мм;
  • В Хороле 45,6 мм;
  • Во Владивостоке 48 мм;
  • В Глубинном 41,4 мм;
  • В Артёме 41 мм;
  • В Молодежном 32,9 мм;
  • В Чугуевке 32,9 мм;
  • В Халкидоне 32,2 мм;
  • На Садгороде 30,3 мм.

В крае уже работают над ликвидацией последствий непогоды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье после ливней наконец-то вышло солнце.

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