Даже звери в шоке: ливень удивил все Приморье — видео

Posted 23 августа, 00:02
Published 23 августа, 00:02
Modified 23 августа, 00:04
Updated 23 августа, 00:04
Сильный дождь, который ударил по Приморью минувшей ночью, испугал и людей, и животных. Звери не ожидали, что непогода будет такой сильной. Потоки воды, шум и молнии заставили беспокоиться даже животных в заповедниках.
Леопард, привыкший к тишине и спокойствию, был ошарашен неожиданным шумом и силой стихии. Его удивлённую морду сняла фотоловушка.
После того, как дождь закончился, даже звери вздохнули с облегчением.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как природа извинилась перед жителями Приморья за сильные ливни.