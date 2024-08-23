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Posted 23 августа, 00:02

Published 23 августа, 00:02

Modified 23 августа, 00:04

Updated 23 августа, 00:04

Ливень испугал даже дальневосточного леопарда в Приморском крае

Даже звери в шоке: ливень удивил все Приморье — видео

23 августа 2024, 00:02
Фото: Изображение Midjourney

Ливень испугал даже дальневосточного леопарда в Приморском крае

Сюжет
Ливень
Сильные дожди удивили не только людей, даже дикие животные испугались ливня в Приморье. На «Земле леопарда» фотоловушка сняла неподдельный шок дикого хищника.

Сильный дождь, который ударил по Приморью минувшей ночью, испугал и людей, и животных. Звери не ожидали, что непогода будет такой сильной. Потоки воды, шум и молнии заставили беспокоиться даже животных в заповедниках.

Леопард, привыкший к тишине и спокойствию, был ошарашен неожиданным шумом и силой стихии. Его удивлённую морду сняла фотоловушка.

Видео: amurleo_land.

После того, как дождь закончился, даже звери вздохнули с облегчением.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как природа извинилась перед жителями Приморья за сильные ливни.

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