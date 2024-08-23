Природа просит прощения за ливни: невероятная красота в небе над Владивостоком — фото

Posted 22 августа, 23:34
Published 22 августа, 23:34
Modified 22 августа, 23:36
Updated 22 августа, 23:36
По-настоящему доброе утро устроила погода жителям Приморья после ночного ливня. С вечера в крае шли сильные дожди, но утро выдалось наудивление ясным и спокойным. Жители Владивостока получили в подарок один из самых красивых рассветов.
Как только солнце вышло из-за горизонта, на небе появилась яркая радуга. Невозможно было не сфотографировать ее на память. Красоту сняли с одной из сопок в городе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нашли удивительно красивый пляж. Фото райского места жители края поделились в сети.