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Posted 22 августа, 23:34

Published 22 августа, 23:34

Modified 22 августа, 23:36

Updated 22 августа, 23:36

Яркая радуга появилась после ливня во Владивостоке

Природа просит прощения за ливни: невероятная красота в небе над Владивостоком — фото

22 августа 2024, 23:34
Фото: vostokmedia.com

Яркая радуга появилась после ливня во Владивостоке

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Погода
Жители Приморья готовились к худшему: некоторые ожидали, что ливни не прекратятся и утром. В итоге погода их приятно удивила — во Владивостоке солнце все-таки вышло из-за туч. Природа даже извинилась — подарила радугу.

По-настоящему доброе утро устроила погода жителям Приморья после ночного ливня. С вечера в крае шли сильные дожди, но утро выдалось наудивление ясным и спокойным. Жители Владивостока получили в подарок один из самых красивых рассветов.

Фото: vostokmedia.com

Как только солнце вышло из-за горизонта, на небе появилась яркая радуга. Невозможно было не сфотографировать ее на память. Красоту сняли с одной из сопок в городе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нашли удивительно красивый пляж. Фото райского места жители края поделились в сети.

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