Женщину, которая пережила 12 остановок сердца, эвакуировали вертолетом в Приморье

Posted 23 августа, 02:51
Published 23 августа, 02:51
Modified 23 августа, 02:53
Updated 23 августа, 02:53
За последние семь месяцев воздушная «скорая помощь» Приморья вылетала 229 раз для оказания специализированной помощи пациентам, находившимся на лечении в местных больницах. За это время авиационными силами Центрального медицинского клинического центра удалось перевезти 294 тяжелобольных пациента из областных центров здравоохранения в стационары более высокого уровня во Владивостоке. Среди них было 95 детей и четыре беременные женщины.
Самый сложный вылет случился в марте. Реанимационной бригаде нужно было доставить пациентку с обширным инфарктом миокарда из одного из районов Приморья в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в городе Хабаровске. До этого женщина уже пережила 12 остановок сердца, и каждая из них клинических смертей могла быть последней. Эвакуация в другую область была связана с огромным риском, но врачи не имели другого выбора.
Медицинский персонал спасал жизнь пациентке 12 раз, но в данной ситуации задержка могла привести к трагическим последствиям. По словам анестезиолога-реаниматолога Центрального медицинского клинического центра, в течение трех с половиной часов полета до Хабаровска жизнь женщины висела буквально на волоске. Но бригаде удалось быстро посадить вертолет и успешно доставить пациентку в больницу.
Врачи санавиации также провели шесть операций на местах, одну из них сделали ребенку. Только в прошлом месяце вертолеты скорой медицинской помощи доставили в медицинские учреждения Владивостока из районов края 25 взрослых и 10 детей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как медикам удалось спасти туриста на одном из пляжей в Приморье.