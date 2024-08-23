Женщину, которая пережила 12 остановок сердца, эвакуировали вертолетом в Приморье

Самый сложный вылет случился в марте. Реанимационной бригаде нужно было доставить пациентку с обширным инфарктом миокарда из одного из районов Приморья в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в городе Хабаровске. До этого женщина уже пережила 12 остановок сердца, и каждая из них клинических смертей могла быть последней. Эвакуация в другую область была связана с огромным риском, но врачи не имели другого выбора.