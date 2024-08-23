vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа, 02:51

Published 23 августа, 02:51

Modified 23 августа, 02:53

Updated 23 августа, 02:53

Женщину, которая пережила 12 остановок сердца, эвакуировали вертолетом в Приморье

Женщину, которая пережила 12 остановок сердца, эвакуировали вертолетом в Приморье

23 августа 2024, 02:51
Фото: 1MI
Сюжет
Медицина
Врачи, работающие в бригаде санавиации, поделились историей о спасении пациентки в Приморье. Женщину, которая успела пережить клиническую смерть 12 раз, доставили вертолетом в больницу.

За последние семь месяцев воздушная «скорая помощь» Приморья вылетала 229 раз для оказания специализированной помощи пациентам, находившимся на лечении в местных больницах. За это время авиационными силами Центрального медицинского клинического центра удалось перевезти 294 тяжелобольных пациента из областных центров здравоохранения в стационары более высокого уровня во Владивостоке. Среди них было 95 детей и четыре беременные женщины.

Самый сложный вылет случился в марте. Реанимационной бригаде нужно было доставить пациентку с обширным инфарктом миокарда из одного из районов Приморья в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в городе Хабаровске. До этого женщина уже пережила 12 остановок сердца, и каждая из них клинических смертей могла быть последней. Эвакуация в другую область была связана с огромным риском, но врачи не имели другого выбора.

Медицинский персонал спасал жизнь пациентке 12 раз, но в данной ситуации задержка могла привести к трагическим последствиям. По словам анестезиолога-реаниматолога Центрального медицинского клинического центра, в течение трех с половиной часов полета до Хабаровска жизнь женщины висела буквально на волоске. Но бригаде удалось быстро посадить вертолет и успешно доставить пациентку в больницу.

Врачи санавиации также провели шесть операций на местах, одну из них сделали ребенку. Только в прошлом месяце вертолеты скорой медицинской помощи доставили в медицинские учреждения Владивостока из районов края 25 взрослых и 10 детей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как медикам удалось спасти туриста на одном из пляжей в Приморье.

У медиков был 1 час: отдых на пляже едва не обернулся смертью для туриста в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
16 дней на ИВЛ: врачи вернули мужчину к жизни вопреки статистике в Приморском краеТри недели в реанимации: выяснена судьба новорожденных четверняшек в Приморском краеСмертельное заболевание вернулось спустя 20 лет в Приморье — как спастись
#Новости#Общество#Спасение#Медицина#Реанимация#Приморский край#Жизнь#Приморье#Пациенты#Риск
Подпишитесь
Популярное