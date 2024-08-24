Горящий автомобиль потушили ночью во Владивостоке

Posted 24 августа, 01:28
Published 24 августа, 01:28
Modified 24 августа, 01:30
Updated 24 августа, 01:30
Пожар начался минувшей ночью на парковке жилого комплекса возле ТРЦ «Седанка Сити» во Владивостоке. Загорелся припаркованный автомобиль. К счастью, машина была пустой.
По словам очевидцев, в считанные минуты на место прибыли пожарные, и, по-видимому, владельцы машины. Благодаря профессионализму сотрудников МЧС, авто быстро удалось потушить.
По последним данным, пострадавших нет. Другие автомобили пламя не задело.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из пожара в Приморье удалось спасти человека и кошку.