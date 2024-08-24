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Posted 24 августа, 01:28

Published 24 августа, 01:28

Modified 24 августа, 01:30

Updated 24 августа, 01:30

Горящий автомобиль потушили ночью во Владивостоке

Горящий автомобиль потушили ночью во Владивостоке

24 августа 2024, 01:28
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
Ночью на парковке жилого дома в районе ТРК «Седанка Сити» во Владивостоке загорелась машина. На место оперативно прибыли пожарные.

Пожар начался минувшей ночью на парковке жилого комплекса возле ТРЦ «Седанка Сити» во Владивостоке. Загорелся припаркованный автомобиль. К счастью, машина была пустой.

По словам очевидцев, в считанные минуты на место прибыли пожарные, и, по-видимому, владельцы машины. Благодаря профессионализму сотрудников МЧС, авто быстро удалось потушить.

Фото: vostokmedia.com

По последним данным, пострадавших нет. Другие автомобили пламя не задело.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из пожара в Приморье удалось спасти человека и кошку.

Человек и кошка спасены из пожара в Приморье
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