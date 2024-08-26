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Posted 26 августа, 03:49

Published 26 августа, 03:49

Modified 26 августа, 03:54

Updated 26 августа, 03:54

Полярный фронт формируется в Японском море и может ударить по Приморскому краю

Грозовые ячейки могут дойти до Приморья — точное время образования опасной непогоды

26 августа 2024, 03:49
Фото: 1MI

Полярный фронт формируется в Японском море и может ударить по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Пока прогнозы не сулят опасных последствий Приморскому краю. Однако все может измениться в худшую сторону для региона.

Портал «Маглипогода» сообщил о том, что опасный полярный фронт вот-вот сформируется в Японском море.

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Основатель сайта Руслан Юрковский отметил, что ливни ударят вблизи центра Японского моря.

«На данный момент, карта прогноза погоды JMA показывает его (полярный фронт — прим. ред.) в 22:00 — чуть севернее центра Японского моря», — отметил народный синоптик.

Однако несколько грозовых ячеек могут добраться до южных и восточных районов Приморья. Сейчас метеоблогер следит за синоптической обстановкой.

Важно отметить, что тропические ливни опасны тем, что они приносят большое количество осадков за короткий период. Пока, согласно прогнозам Руслана Юрковского, побережье вне опасности, но не исключено, что атмосферное явление может приблизиться к региону, например, к Лазовскому району.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморский край пришла солнечная погода.

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