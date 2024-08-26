Грозовые ячейки могут дойти до Приморья — точное время образования опасной непогоды

Posted 26 августа, 03:49
Published 26 августа, 03:49
Modified 26 августа, 03:54
Updated 26 августа, 03:54
Портал «Маглипогода» сообщил о том, что опасный полярный фронт вот-вот сформируется в Японском море.
Основатель сайта Руслан Юрковский отметил, что ливни ударят вблизи центра Японского моря.
«На данный момент, карта прогноза погоды JMA показывает его (полярный фронт — прим. ред.) в 22:00 — чуть севернее центра Японского моря», — отметил народный синоптик.
Однако несколько грозовых ячеек могут добраться до южных и восточных районов Приморья. Сейчас метеоблогер следит за синоптической обстановкой.
Важно отметить, что тропические ливни опасны тем, что они приносят большое количество осадков за короткий период. Пока, согласно прогнозам Руслана Юрковского, побережье вне опасности, но не исключено, что атмосферное явление может приблизиться к региону, например, к Лазовскому району.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморский край пришла солнечная погода.