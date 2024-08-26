Грозовые ячейки могут дойти до Приморья — точное время образования опасной непогоды

Важно отметить, что тропические ливни опасны тем, что они приносят большое количество осадков за короткий период. Пока, согласно прогнозам Руслана Юрковского, побережье вне опасности, но не исключено, что атмосферное явление может приблизиться к региону, например, к Лазовскому району.