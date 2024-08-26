Осенняя прохлада и дожди: лето постепенно прощается с Приморским краем

Posted 26 августа, 03:16
Published 26 августа, 03:16
Modified 26 августа, 03:18
Updated 26 августа, 03:18
Неустойчивая погодная обстановка ожидается в конце августа в регионе, сообщает «Примгидромет».
Атмосферные фронты спровоцируют осадки во многих районах уже сегодня, 26 августа. Дожди охватят территории края до утра вторника. Максимальный температурный фон составит 24 — 29 °С, на побережье — 20 — 23 °С.
Во вторник, 27 августа, во второй половине дня непогода покинет регион и в край вторгнется прохлада — температура воздуха понизится в континентальных районах.
С середины недели антициклон принесет спокойную синоптическую обстановку. Днем будет по-летнему тепло — 22 — 30 °С, а ночью станет прохладнее — 10 — 19 °С.
Во Владивостоке небольшие осадки возможны в сегодня и завтра. В понедельник и четверг в дальневосточной столице будет прохладно — 22 — 25 °С, а в остальные дни столбики термометров поднимутся до 24 — 29 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после дождей во Владивостоке вновь станет тепло и солнечно.