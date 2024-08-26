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Posted 26 августа, 03:16

Published 26 августа, 03:16

Modified 26 августа, 03:18

Updated 26 августа, 03:18

Летний сезон завершится дождями и похолоданием в Приморье

Осенняя прохлада и дожди: лето постепенно прощается с Приморским краем

26 августа 2024, 03:16
Фото: vostokmedia.com

Летний сезон завершится дождями и похолоданием в Приморье

Сюжет
Погода
Началась последняя неделя августа. Нотки прохлады все чаще и чаще напоминают о приближении холодов в Приморском крае.

Неустойчивая погодная обстановка ожидается в конце августа в регионе, сообщает «Примгидромет».

Погода в Приморье

Атмосферные фронты спровоцируют осадки во многих районах уже сегодня, 26 августа. Дожди охватят территории края до утра вторника. Максимальный температурный фон составит 24 — 29 °С, на побережье — 20 — 23 °С.

Во вторник, 27 августа, во второй половине дня непогода покинет регион и в край вторгнется прохлада — температура воздуха понизится в континентальных районах.

С середины недели антициклон принесет спокойную синоптическую обстановку. Днем будет по-летнему тепло — 22 — 30 °С, а ночью станет прохладнее — 10 — 19 °С.

Погода во Владивостоке

Во Владивостоке небольшие осадки возможны в сегодня и завтра. В понедельник и четверг в дальневосточной столице будет прохладно — 22 — 25 °С, а в остальные дни столбики термометров поднимутся до 24 — 29 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что после дождей во Владивостоке вновь станет тепло и солнечно.

Станет тепло и ясно после дождей и похолоданий во Владивостоке
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