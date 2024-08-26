Синоптики о траектории тайфуна SHANSHAN: «Причинит немало бед» — что ждет Приморье?

Posted 26 августа, 05:50
Published 26 августа, 05:50
Modified 26 августа, 05:52
Updated 26 августа, 05:52
На протяжении всего августа жителей региона беспокоит погодная обстановка из-за тайфунной активности в Тихом океане. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, угрожает ли краю очередной тропический шторм SHANSHAN.
Тайфун медленно подбирается к южным берегам Японии. По расчетам специалистов, вихрь не зайдет в Приморский край из-за антициклона, который господствует в регионе. Поэтому SHANSHAN двинется над Японией, причиняя немало бед.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полярный фронт может спровоцировать сильные дожди в Приморье.