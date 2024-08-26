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Posted 26 августа, 05:50

Published 26 августа, 05:50

Modified 26 августа, 05:52

Updated 26 августа, 05:52

Тайфун SHANSHAN движется в сторону Приморского края

Синоптики о траектории тайфуна SHANSHAN: «Причинит немало бед» — что ждет Приморье?

26 августа 2024, 05:50
Фото: pxhere.com

Тайфун SHANSHAN движется в сторону Приморского края

Сюжет
Погода
Тропический шторм надвигается на Приморский край. По расчетам специалистов, путь вихря будет разрушительным.

На протяжении всего августа жителей региона беспокоит погодная обстановка из-за тайфунной активности в Тихом океане. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, угрожает ли краю очередной тропический шторм SHANSHAN.

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Тайфун медленно подбирается к южным берегам Японии. По расчетам специалистов, вихрь не зайдет в Приморский край из-за антициклона, который господствует в регионе. Поэтому SHANSHAN двинется над Японией, причиняя немало бед.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полярный фронт может спровоцировать сильные дожди в Приморье.

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