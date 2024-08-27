Вышли на охоту: бесхвостые петухи цепляют курочек в Приморье — видео

В Сихотэ-Алинском заповеднике фазан считается редким гнездящимся видом. В последние годы фазанов все чаще можно встретить в прибрежной части заповедника.



Взрослая птица размером с домашнюю курицу, но крупный самец может быть куда больше. Дикие петухи имеют яркую окраску, длинный клиновидный хвост. Покрасоваться они явно любят.