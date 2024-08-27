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Posted 27 августа, 07:54

Published 27 августа, 07:54

Modified 27 августа, 07:56

Updated 27 августа, 07:56

Петухи без хвостов строят глазки в Приморье

Вышли на охоту: бесхвостые петухи цепляют курочек в Приморье — видео

27 августа 2024, 07:54
Фото: 1MI

Петухи без хвостов строят глазки в Приморье

Сюжет
Животные
В Приморье фазанов можно встретить преимущественно в южной части края, на севере этот вид наблюдается реже. Сейчас их можно увидеть и в Сихотэ-Алинском заповеднике.

В Сихотэ-Алинском заповеднике фазан считается редким гнездящимся видом. В последние годы фазанов все чаще можно встретить в прибрежной части заповедника.

Взрослая птица размером с домашнюю курицу, но крупный самец может быть куда больше. Дикие петухи имеют яркую окраску, длинный клиновидный хвост. Покрасоваться они явно любят.

Видео: sikhote_aline.

Молодые птицы похожи на самок, но окраска у них бледнее и хвост короче. Фотоловушка, установленная в районе урочища Благодатного, поймала как раз молодых фазанов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пятнистом красавце, который строил глазки людям в Приморье.

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