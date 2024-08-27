Вышли на охоту: бесхвостые петухи цепляют курочек в Приморье — видео

Posted 27 августа, 07:54
Published 27 августа, 07:54
Modified 27 августа, 07:56
Updated 27 августа, 07:56
В Сихотэ-Алинском заповеднике фазан считается редким гнездящимся видом. В последние годы фазанов все чаще можно встретить в прибрежной части заповедника.
Взрослая птица размером с домашнюю курицу, но крупный самец может быть куда больше. Дикие петухи имеют яркую окраску, длинный клиновидный хвост. Покрасоваться они явно любят.
Молодые птицы похожи на самок, но окраска у них бледнее и хвост короче. Фотоловушка, установленная в районе урочища Благодатного, поймала как раз молодых фазанов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пятнистом красавце, который строил глазки людям в Приморье.