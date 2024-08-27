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Posted 26 августа, 23:24

Published 26 августа, 23:24

Modified 26 августа, 23:26

Updated 26 августа, 23:26

Подросший Бэмби красовался перед людьми в порту в Приморье

Красавчик похвастался гордой выправкой и огромными рогами в порту в Приморье — видео

26 августа 2024, 23:24
Фото: 1MI

Подросший Бэмби красовался перед людьми в порту в Приморье

Сюжет
Животные
Красавец попал в объектив камеры в Приморье. Он привлек внимание своим властным шагом и тем, как внимательно осматривал обстановку.

В порту Рудной Пристани недалеко от Дальнегорска заметили удивительного красавца. Он хвастался гордой выправкой и показывал свои огромные рога. Еще недавно он был малышом, совсем как Бэмби, но уже вырос и вальяжно гуляет около людей.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

Очевидцы сняли красавчика на камеру. Видео появилось в сети. Уже скоро гордый парень может стать звездой соцсетей, и он даже не будет подозревать об этом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече с удивительным существом на одном из пляжей на восточном побережье Приморья.

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