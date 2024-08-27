Красавчик похвастался гордой выправкой и огромными рогами в порту в Приморье — видео

Posted 26 августа, 23:24
Published 26 августа, 23:24
Modified 26 августа, 23:26
Updated 26 августа, 23:26
В порту Рудной Пристани недалеко от Дальнегорска заметили удивительного красавца. Он хвастался гордой выправкой и показывал свои огромные рога. Еще недавно он был малышом, совсем как Бэмби, но уже вырос и вальяжно гуляет около людей.
Очевидцы сняли красавчика на камеру. Видео появилось в сети. Уже скоро гордый парень может стать звездой соцсетей, и он даже не будет подозревать об этом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече с удивительным существом на одном из пляжей на восточном побережье Приморья.