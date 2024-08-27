Братья-реаниматологи рассказали, как вытаскивали людей с того света в Приморье

По словам докторов, потерять пациента в любой момент — это часть их работы, к которой нельзя привыкнуть. К примеру, при лопающемся аневризме брюшной части аорты медицина становится бессильной. Все это требует огромных усилий и оставляет глубокую эмоциональную травму. Врачи каждый раз делают все возможное, чтобы уменьшить риск и аккуратно доставить пострадавшего к месту назначения. Иногда они берут на себя риски и нарушают правила, но только для того, чтобы спасти чужую жизнь. Доктора верят, что если есть хоть маленькая надежда, ее стоит использовать.