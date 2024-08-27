Братья-реаниматологи рассказали, как вытаскивали людей с того света в Приморье

Posted 27 августа, 02:52
Published 27 августа, 02:52
Modified 27 августа, 02:54
Updated 27 августа, 02:54
Центр медицины катастроф покрыт тайной и различными мифами — мало кто знает, что это на самом деле. В реальности это настоящая авиационная скорая помощь, которая оперативно реагирует в случаях экстренной эвакуации, когда каждая минута на счету. В этом центре работают известные и уважаемые врачи, которые стремятся спасти жизни людей здесь и сейчас, а не в области гипотетических возможностей.
Один из примечательных примеров — братья Наиль и Рафаэль Девликамовы, выдающиеся представители медиков Центра катастроф. Оба брата — анестезиологи-реаниматологи, происходят из военной семьи и сохраняют верность семейным традициям. Их путь в медицине был определен с детства, а чувство справедливости, внушенное отцом, нашло свое проявление в благородном занятии врача.
Братья закончили медицинский институт, прошли стажировку по анестезиологии-реаниматологии в тысячекоечной больнице, отработали в детской клинике региона и онкологическом центре, а затем перешли в аварийную медицину Центра катастроф.
По словам докторов, потерять пациента в любой момент — это часть их работы, к которой нельзя привыкнуть. К примеру, при лопающемся аневризме брюшной части аорты медицина становится бессильной. Все это требует огромных усилий и оставляет глубокую эмоциональную травму. Врачи каждый раз делают все возможное, чтобы уменьшить риск и аккуратно доставить пострадавшего к месту назначения. Иногда они берут на себя риски и нарушают правила, но только для того, чтобы спасти чужую жизнь. Доктора верят, что если есть хоть маленькая надежда, ее стоит использовать.
Многим неизвестно, сколько разрешений и одобрений требуется, чтобы отправить вертолет в воздух для аварийной эвакуации. Врачи Центра катастроф выполняют 30-40 подобных миссий в месяц. Поэтому, увидев вертолет с красным крестом на борту, можно быть уверенным — помощь высококвалифицированных врачей-реаниматологов уже в пути.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи медицины катастроф вертолетом эвакуировали женщину, которая пережила 12 остановок сердца.