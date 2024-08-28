«Это что, смерч?»: огромный вихрь навис в небе над Приморьем — видео

Posted 28 августа, 03:14
Published 28 августа, 03:14
Modified 28 августа, 03:16
Updated 28 августа, 03:16
Отдыхающие заметили в Хасанском районе Приморья удивительное явление: в небе образовалась воронка. Очевидцы предположили, что так зарождался смерч. Ураганного ветра на земле не было, людям очень повезло, что вихрь не спустился ниже.
Невероятно сильный шторм мог омрачить отдых в последние дни лета. К счастью, смерч погиб там же, прямо в небе — больше огромную воронку не видели нигде.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Тихом океане сформировался новый тайфун. Как он может повлиять на Приморье?