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Posted 28 августа, 03:14

Published 28 августа, 03:14

Modified 28 августа, 03:16

Updated 28 августа, 03:16

Воронку зарождающегося смерча видели в Приморском крае

«Это что, смерч?»: огромный вихрь навис в небе над Приморьем — видео

28 августа 2024, 03:14
Фото: pxhere.com

Воронку зарождающегося смерча видели в Приморском крае

Сюжет
Погода
Жители Приморья заметили в Хасанском районе нечто удивительное. Среди облаков в небе появился вихрь — настоящий смерч.

Отдыхающие заметили в Хасанском районе Приморья удивительное явление: в небе образовалась воронка. Очевидцы предположили, что так зарождался смерч. Ураганного ветра на земле не было, людям очень повезло, что вихрь не спустился ниже.

Невероятно сильный шторм мог омрачить отдых в последние дни лета. К счастью, смерч погиб там же, прямо в небе — больше огромную воронку не видели нигде.

Видео: pogoda_25_region.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Тихом океане сформировался новый тайфун. Как он может повлиять на Приморье?

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