«На работу никому не надо?»: В будний день на пляжах Приморья куча людей — видео

Posted 28 августа, 08:53
Published 28 августа, 08:53
Modified 28 августа, 08:55
Updated 28 августа, 08:55
Вечер среды сотни жителей Владивостока проводят на Шаморе. На главном пляже не протолкнуться — кругом отдыхающие. Некоторым офисным работникам даже немного завидно: кто-то успел на пляж вечерком, а ты нет.
Солнце светит ярко, но уже не обжигает, на голубом небе ни облачка, вода теплая, и ветра нет — настоящий рай. Видео из удивительного места недалеко от города поделились отдыхающие.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что один из пляжей Приморского края становится все популярнее среди туристов.