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Posted 28 августа, 08:53

Published 28 августа, 08:53

Modified 28 августа, 08:55

Updated 28 августа, 08:55

Несмотря на будний день сотни людей купаются в Приморье

«На работу никому не надо?»: В будний день на пляжах Приморья куча людей — видео

28 августа 2024, 08:53
Фото: 1MI

Несмотря на будний день сотни людей купаются в Приморье

Сюжет
Туризм
Сотни отдыхающих проводят один из последних летних вечеров на Шаморе. Будний день, на пляже не протолкнуться — аж завидуешь купающимся.

Вечер среды сотни жителей Владивостока проводят на Шаморе. На главном пляже не протолкнуться — кругом отдыхающие. Некоторым офисным работникам даже немного завидно: кто-то успел на пляж вечерком, а ты нет.

Солнце светит ярко, но уже не обжигает, на голубом небе ни облачка, вода теплая, и ветра нет — настоящий рай. Видео из удивительного места недалеко от города поделились отдыхающие.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что один из пляжей Приморского края становится все популярнее среди туристов.

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