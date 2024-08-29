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Posted 29 августа, 02:02

Published 29 августа, 02:02

Modified 29 августа, 02:04

Updated 29 августа, 02:04

Леопард появился в стенах владивостокского аэропорта в Приморье

Четырехметровый хищник встречает туристов в аэропорту Владивостока — фото

29 августа 2024, 02:02
Фото: vostokmedia.com

Леопард появился в стенах владивостокского аэропорта в Приморье

Сюжет
Туризм
Огромная картина с пятнистым хищником появилась в здании аэропорта во Владивостоке.

В аэропорту дальневосточной столицы «обосновался» крупный пятнистый кот. Он расположился прямо в здании. Правда в помещении находится не настоящий леопард, а лишь арт-объект.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Владивосток

Четырехметровая картина с краснокнижным хищником украсила путь в зону выдачи багажа внутренних воздушных линий. В создании красоты участвовала дирекция заповедников «Земля леопарда». Творение художника-анималиста Нины Лады будет напоминать путешественникам о необходимости сохранения редкого животного.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурский тигр удивлен окончанием лета в Приморье.

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