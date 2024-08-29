Четырехметровый хищник встречает туристов в аэропорту Владивостока — фото

Posted 29 августа, 02:02
Published 29 августа, 02:02
Modified 29 августа, 02:04
Updated 29 августа, 02:04
В аэропорту дальневосточной столицы «обосновался» крупный пятнистый кот. Он расположился прямо в здании. Правда в помещении находится не настоящий леопард, а лишь арт-объект.
Четырехметровая картина с краснокнижным хищником украсила путь в зону выдачи багажа внутренних воздушных линий. В создании красоты участвовала дирекция заповедников «Земля леопарда». Творение художника-анималиста Нины Лады будет напоминать путешественникам о необходимости сохранения редкого животного.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что амурский тигр удивлен окончанием лета в Приморье.