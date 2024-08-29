Максим Иванов: Дмитрий Демешин поддержал проекты «Единой России» в Хабаровском крае

Posted 29 августа, 02:36
Published 29 августа, 02:36
Modified 29 августа, 02:38
Updated 29 августа, 02:38
— Это главный итог нашей встречи с Дмитрием Викторовичем, которая состоялась накануне. В ходе встречи я доложил о том, какие партийные инициативы реализуются сегодня в нашем регионе, какую пользу получают от них жители, и также рассказал о том, каких результатов для края можно добиться, если применить эти проекты в реализации планов врио губернатора, — прокомментировал лидер хабаровских единороссов в своём телеграм-канале «ТутНуженИванов».
Максим Иванов отметил, что поводов предложить Дмитрию Демешину использовать наработки партийных проектов было несколько.
— Во-первых, схожесть программ развития — врио губернатора и партийной. Цели, задачи и приоритеты у нас практически совпадают. А значит, и способы решения логично искать вместе. Во-вторых, многие решения уже найдены и реализуются активистами партпроектов. Речь идёт и о формировании городской среды (проекты «Единая Страна Доступная Среда» и «Комфортная Городская Среда»); и о поддержке местных производителей (проект «Выбирай Своё!»); и о трудоустройстве граждан с инвалидностью, в том числе участников СВО (программа «Доступный Труд»); и ещё о множестве проектов, которые охватывают практически все области нашей жизни. Ну, а в-третьих, партийные проекты «Единой России» разработаны на основе пожеланий граждан и прямых поручений президента. Стало быть, и мы, и Дмитрий Демешин, вместе являемся прямыми проводниками президентской политики в крае. Значит, и действовать нужно, помогая друг другу во всём, — отметил Максим Иванов.
Секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России» выразил благодарность главе региона за поддержку инициатив партии и за готовность использовать опыт «Единой России» в реализации стратегии развития региона.
— При такой поддержке, плюс при поддержке по федеральной партийной линии мы сможем решить задачи по развитию региона быстрее и качественнее, — уверен Максим Иванов.
Как отметил политолог Павел Наливайко, Дмитрий Демешин с первых дней работы в качестве главы Хабаровского края дал понять, что будет привлекать все конструктивные силы для решения проблем региона, развития его экономики и социальной сферы.
— И в этом плане «Единая Россия», которая в последние годы, во многом благодаря усилиям Максима Иванова, стала эффективной площадкой для решения подобных задач, является одной из главных таких конструктивных сил. Спустя несколько месяцев работы Дмитрия Демешина, мы видим, что «Единая Россия» включилась в инициированные им процессы в полную силу, по всем направлениям, тогда как многие другие политические силы пока предпочитают заниматься популизмом и отстаиванием своих локальных интересов в рамках текущих избирательных кампаний. И не случайно сегодня Дмитрий Демешин даёт элитам сигнал, что помогать региону нужно на системной основе и что все возможные форматы для этого в регионе доступны, — считает эксперт.