Максим Иванов: Дмитрий Демешин поддержал проекты «Единой России» в Хабаровском крае

— Во-первых, схожесть программ развития — врио губернатора и партийной. Цели, задачи и приоритеты у нас практически совпадают. А значит, и способы решения логично искать вместе. Во-вторых, многие решения уже найдены и реализуются активистами партпроектов. Речь идёт и о формировании городской среды (проекты «Единая Страна Доступная Среда» и «Комфортная Городская Среда»); и о поддержке местных производителей (проект «Выбирай Своё!»); и о трудоустройстве граждан с инвалидностью, в том числе участников СВО (программа «Доступный Труд»); и ещё о множестве проектов, которые охватывают практически все области нашей жизни. Ну, а в-третьих, партийные проекты «Единой России» разработаны на основе пожеланий граждан и прямых поручений президента. Стало быть, и мы, и Дмитрий Демешин, вместе являемся прямыми проводниками президентской политики в крае. Значит, и действовать нужно, помогая друг другу во всём,

— отметил Максим Иванов.