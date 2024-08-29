Шесть здоровых кобелей окружили хрупкую девушку на жд путях во Владивостоке — видео

На железной дороге в объектив очевидца попала девушка в компании шестерых собак. Псы покорно шли рядом с хозяйкой. Комментаторов в социальных сетях поразило то, что хрупкая хозяйка осмеливается выгуливать всех питомцев сразу. Вероятно, горожанка полностью доверяет животным, раз не допускает того, что хвостатые могут сорваться с поводков.