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Posted 29 августа, 02:25

Published 29 августа, 02:25

Modified 29 августа, 02:27

Updated 29 августа, 02:27

Миниатюрная горожанка выгуливает стаю собак во Владивостоке

Шесть здоровых кобелей окружили хрупкую девушку на жд путях во Владивостоке — видео

29 августа 2024, 02:25
Фото: kandinsky

Миниатюрная горожанка выгуливает стаю собак во Владивостоке

Сюжет
Железная дорога
Сразу несколько крупных псов выгуливала девушка на железной дороге во Владивостоке. Пользователи новых медиа изумились тому, что столь хрупкая дама смогла приручить целую стаю животных внушительных размеров.

На железной дороге в объектив очевидца попала девушка в компании шестерых собак. Псы покорно шли рядом с хозяйкой. Комментаторов в социальных сетях поразило то, что хрупкая хозяйка осмеливается выгуливать всех питомцев сразу. Вероятно, горожанка полностью доверяет животным, раз не допускает того, что хвостатые могут сорваться с поводков.

Видео: primorye_online.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что более 20 собачников поплатились штрафами за нарушения при выгуле животных в Приморском крае.

Более 20 собачников поплатились за безответственное отношение к обществу в Приморье
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