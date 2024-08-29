Тружеников Артема перед 86-летием города наградил мэр Вячеслав Квон

Posted 29 августа, 07:03
Published 29 августа, 07:03
Modified 29 августа, 07:05
Updated 29 августа, 07:05
Перед празднованием 86-летия присвоения Артему статуса города мэр Вячеслав Квон поблагодарил самых активных жителей за их многолетнюю ответственную работу на благо общества. Труженикам, которые повлияли на развитие города, вручили награды.
Благодаря усилиям работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, культуры, образования, спорта, а также сельского хозяйства город постоянно обновляется и продолжает процветать.
За прошедшие 86 лет Артем претерпел положительные изменения. Совместными усилиями власти и граждане реализуют федеральные и краевые программы, а также и собственные инициативы. Глава города отметил, что это становится возможным только благодаря жителям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме мэр города Вячеслав Квон и губернатор Приморья Олег Кожемяко осмотрели новую набережную.