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Posted 29 августа, 07:03

Published 29 августа, 07:03

Modified 29 августа, 07:05

Updated 29 августа, 07:05

Тружеников Артема перед 86-летием города наградил мэр Вячеслав Квон

Тружеников Артема перед 86-летием города наградил мэр Вячеслав Квон

29 августа 2024, 07:03
Фото: kwonvyacheslav
Сюжет
Сельское хозяйство
Мэр Артема Вячеслав Квон наградил жителей города за их многолетний добросовестный труд. В преддверии празднования годовщины со дня, когда Артем получил статус города, прошло торжественное награждение.

Перед празднованием 86-летия присвоения Артему статуса города мэр Вячеслав Квон поблагодарил самых активных жителей за их многолетнюю ответственную работу на благо общества. Труженикам, которые повлияли на развитие города, вручили награды.

Фото: kwonvyacheslav

Благодаря усилиям работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, культуры, образования, спорта, а также сельского хозяйства город постоянно обновляется и продолжает процветать.

Фото: kwonvyacheslav

За прошедшие 86 лет Артем претерпел положительные изменения. Совместными усилиями власти и граждане реализуют федеральные и краевые программы, а также и собственные инициативы. Глава города отметил, что это становится возможным только благодаря жителям.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Артеме мэр города Вячеслав Квон и губернатор Приморья Олег Кожемяко осмотрели новую набережную.

Новые парки и набережную в Артеме осмотрели Олег Кожемяко и Вячеслав Квон
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