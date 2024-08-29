«Ждем покрупнее»: громадную тварь достали с морского дна в Приморье — фото

Гигантское существо подняли со дна Японского моря в Приморском крае

Сюжет Рыбалка

Необычная рыбина попалась любителям подводной охоты в Приморском крае. Трофейный экземпляр не такой крупный, как его крупнейший собрат, но выловить подобного — настоящая удача.