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Posted 29 августа, 00:05

Published 29 августа, 00:05

Modified 29 августа, 00:08

Updated 29 августа, 00:08

Гигантское существо подняли со дна Японского моря в Приморском крае

«Ждем покрупнее»: громадную тварь достали с морского дна в Приморье — фото

29 августа 2024, 00:05
Фото: pxhere.com

Гигантское существо подняли со дна Японского моря в Приморском крае

Сюжет
Рыбалка
Необычная рыбина попалась любителям подводной охоты в Приморском крае. Трофейный экземпляр не такой крупный, как его крупнейший собрат, но выловить подобного — настоящая удача.

Одну из самых крупнейших рыб поймали подводные охотники в Уссурийском заливе, сообщают новые медиа. Приморцам удалось достать из воды тихоокеанского голубого тунца.

Трофейной добычей стал морской обитатель весом около 3-5 килограммов. Важно отметить, пойманный экземпляр оказался совсем маленьким. Самым большим тунцом, которого удалось выловить рыбакам, оказался трехметровый морской житель весом 450 килограммов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из акватории Владивостока вывозили контейнерами гигантских морских существ в Приморском крае.

Вывозят контейнерами: в Приморье началась охота на гигантских морских тварей — видео
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#Новости#Владивосток#Рыбалка#Приморский край#Живая природа#Приморье#Уссурийский залив
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