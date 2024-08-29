«Ждем покрупнее»: громадную тварь достали с морского дна в Приморье — фото

Posted 29 августа, 00:05
Published 29 августа, 00:05
Modified 29 августа, 00:08
Updated 29 августа, 00:08
Одну из самых крупнейших рыб поймали подводные охотники в Уссурийском заливе, сообщают новые медиа. Приморцам удалось достать из воды тихоокеанского голубого тунца.
Трофейной добычей стал морской обитатель весом около 3-5 килограммов. Важно отметить, пойманный экземпляр оказался совсем маленьким. Самым большим тунцом, которого удалось выловить рыбакам, оказался трехметровый морской житель весом 450 килограммов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из акватории Владивостока вывозили контейнерами гигантских морских существ в Приморском крае.