FESCO и «Меридианы Тихого» приглашают на показы фильмов о Дальнем Востоке

Posted 30 августа, 01:23
Published 30 августа, 01:23
Modified 30 августа, 01:25
Updated 30 августа, 01:25
В программу войдут фильмы, которые подчеркивают уникальность дальневосточного региона. Киносеансы пройдут с 3 по 8 сентября в павильоне Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO), расположенном на «Улице Дальнего Востока» рядом с павильоном Приморского края.
Кинопоказы дополнят культурную программу ВЭФ и расскажут его участникам о том, что такое Дальний Восток и чем он живет. Основу расписания составят документальные и игровые фильмы, отобранные фестивалем «Меридианы Тихого». В их числе:
Также посетителям павильона покажут фильмы о портовых и логистических профессиях, востребованных на Дальнем Востоке: докере, капитане дальнего плавания, тальмане и других.
Важной частью кинопрограммы станут работы Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — земля приключений». Он проводится по инициативе заместителя председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО.
«Без „Меридианов Тихого“ трудно представить культурную жизнь Владивостока. В этом году в классическом формате мероприятие не состоится, поэтому FESCO решила поддержать фестиваль и провести совместные кинопоказы в павильоне ВМТП в дни Восточного экономического форума. Выбранные картины смогут в полной мере рассказать гостям ВЭФ о том, каким ярким и самобытным бывает Дальний Восток. Мы приглашаем всех на просмотр и уверены, что каждый найдет в программе фильм, который не оставит его равнодушным», — отметил вице-президент по портовому дивизиону и организационному развитию FESCO Павел Шалит.
С 3 по 6 сентября на «Улице Дальнего Востока» в павильоне Владивостокского морского торгового порта фильмы будут доступны для участников и гостей Восточного экономического форума. А в дни отрытого посещения университетской набережной, 7 и 8 сентября, кинопоказы смогут увидеть все желающие.
Отметим, что в 2024 году кинофестиваль в повестке Восточного экономического форума благодаря поручению полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
«В этом году кинофестиваль впервые представлен в рамках культурной повестки ВЭФ. Мы считаем, форум — важная площадка для привлечения внимания инвесторов к важным и значимым региональным проектам. Наша цель — открывать российский Дальний Восток как привлекательное место для съемок фильмов, и вместе с этим помогать привлекать серьезные инвестиции в регион для развития дальневосточной киноиндустрии, в частности сильным инструментом продвижения территории всегда был Кинофестиваль. Мы благодарны нашим партнерам, Транспортной группе FESCO, за поддержку и возможность гордо продемонстрировать российским и иностранным гостям ВЭФ дальневосточные кинокартины, которые раскрывают глубокий потенциал кинематографического будущего восточной части нашей страны», — рассказала исполнительный директор кинофестиваля Наталья Шахназарова.
Транспортная группа FESCO — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют Группе осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной цепочки. FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. Контейнерный парк FESCO составляет более 170 тыс. TEU, количество фитинговых платформ превышает 11 тыс. единиц. Флот Группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций указом Президента РФ передан госкорпорации «Росатом».
Общая задача всех социальных, культурных и благотворительных программ FESCO — вклад в развитие человеческого капитала в регионах присутствия. Группа традиционно поддерживает инициативы в области культуры, искусства, спорта и образования, а также реализует выставочные и просветительские проекты.
Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» создан во Владивостоке в 2003 году и известен в международном профессиональном сообществе как единственное в стране место международного смотра азиатского кинематографа. Сектор стран участниц охватывает все побережье Тихого океана. Ежегодно на фестиваль присылают для отбора более 2000 фильмов из 60 стран, за пять дней фестиваля проходит более 300 сеансов.
«Меридианы Тихого» признаны одной из ведущих фестивальных площадок страны, и по мнению видных отечественных кинокритиков и киноведов, занимают второе место в неофициальном рейтинге сообщества, уступая только Московскому Международному Кинофестивалю. Сегодня «Меридианы Тихого» уже трансформировался из крупного регионального мероприятия в серьезный инструмент продвижения интересов и инициатив российских кинематографистов в АТР. На фестиваль приезжают представители индустрии уже не просто увидеть новые киноленты, но одним из ключевых становится возможность общения с зарубежными коллегами из Азии, поиска новых иностранных партнеров, и расширения рынка для дистрибуции российских фильмов. www.pmff.art