FESCO и «Меридианы Тихого» приглашают на показы фильмов о Дальнем Востоке

«Меридианы Тихого» признаны одной из ведущих фестивальных площадок страны, и по мнению видных отечественных кинокритиков и киноведов, занимают второе место в неофициальном рейтинге сообщества, уступая только Московскому Международному Кинофестивалю. Сегодня «Меридианы Тихого» уже трансформировался из крупного регионального мероприятия в серьезный инструмент продвижения интересов и инициатив российских кинематографистов в АТР. На фестиваль приезжают представители индустрии уже не просто увидеть новые киноленты, но одним из ключевых становится возможность общения с зарубежными коллегами из Азии, поиска новых иностранных партнеров, и расширения рынка для дистрибуции российских фильмов. www.pmff.art