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Posted 30 августа, 07:13

Published 30 августа, 07:13

Modified 30 августа, 07:15

Updated 30 августа, 07:15

Лето уйдет внезапно, осень зайдет «с ноги»: уже скоро в Приморье похолодает

Лето уйдет внезапно, осень зайдет «с ноги»: уже скоро в Приморье похолодает

30 августа 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Приморье ждут дожди, грозы и облачность. В крае заметно похолодает, и уже в первый день осени ожидается новая порция дождей от циклона.

30 августа антициклон ослабнет, к Приморью приблизятся фронтальные разделы циклона из Китая, облачность накроет Приморский край, ближе к вечеру на западе начнется дождь.

В ночное время циклон переместится на север, а его фронты будут двигаться над Приморьем, вызывая дожди различной силы и грозы.

Наибольшее количество осадков выпадет в западных и центральных районах, там возможны очень сильные ливни.

Из-за угрозы опасных явлений в крае объявлено штормовое предупреждение.

Днем в субботу, 31 августа, циклон с фронтальными разделами уйдут в Татарский пролив и Японское море, в Приморье дожди к концу дня прекратятся, возможны прояснения. За фронтами вторгнется холодный воздух, станет прохладнее.

В ночь на воскресенье обойдется в основном без осадков. Свежее воскресное утро напомнит жителям Приморья, что осень уже близко: температура составит +8…+15 °C, на южном побережье: +16…+19 °C.

В первый понедельник осени ситуация снова изменится — с юга Китая приблизится циклон и принесет новую порцию дождей. Максимальные температуры по сравнению со субботой уменьшатся на 1 — 3 градуса.

Во Владивостоке предстоящей ночью ожидается дождь, возможна гроза, температура +17…+19 °C.

31 августа в городе обещает быть ясным, температура поднимется до +25…+28 °C.

В воскресенье небо в городе снова будет скрыто облаками, во второй половине дня возможен дождь. Ночная температура останется на уровне субботы, дневная упадет, +21…+24 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Ливни и грозы: штормовое предупреждение объявили в Приморье
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