Лето уйдет внезапно, осень зайдет «с ноги»: уже скоро в Приморье похолодает

Posted 30 августа, 07:13
Published 30 августа, 07:13
Modified 30 августа, 07:15
Updated 30 августа, 07:15
30 августа антициклон ослабнет, к Приморью приблизятся фронтальные разделы циклона из Китая, облачность накроет Приморский край, ближе к вечеру на западе начнется дождь.
В ночное время циклон переместится на север, а его фронты будут двигаться над Приморьем, вызывая дожди различной силы и грозы.
Наибольшее количество осадков выпадет в западных и центральных районах, там возможны очень сильные ливни.
Из-за угрозы опасных явлений в крае объявлено штормовое предупреждение.
Днем в субботу, 31 августа, циклон с фронтальными разделами уйдут в Татарский пролив и Японское море, в Приморье дожди к концу дня прекратятся, возможны прояснения. За фронтами вторгнется холодный воздух, станет прохладнее.
В ночь на воскресенье обойдется в основном без осадков. Свежее воскресное утро напомнит жителям Приморья, что осень уже близко: температура составит +8…+15 °C, на южном побережье: +16…+19 °C.
В первый понедельник осени ситуация снова изменится — с юга Китая приблизится циклон и принесет новую порцию дождей. Максимальные температуры по сравнению со субботой уменьшатся на 1 — 3 градуса.
Во Владивостоке предстоящей ночью ожидается дождь, возможна гроза, температура +17…+19 °C.
31 августа в городе обещает быть ясным, температура поднимется до +25…+28 °C.
В воскресенье небо в городе снова будет скрыто облаками, во второй половине дня возможен дождь. Ночная температура останется на уровне субботы, дневная упадет, +21…+24 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.