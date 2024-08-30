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Posted 30 августа, 00:23

Published 30 августа, 00:23

Modified 30 августа, 00:25

Updated 30 августа, 00:25

Ливни и грозы: штормовое предупреждение объявили в Приморье

Ливни и грозы: штормовое предупреждение объявили в Приморье

30 августа 2024, 00:23
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидаются сильные дожди и грозы. Специалисты МЧС предупреждают, что в крае объявлено штормовое предупреждение.

В Приморье объявили штормовое предупреждение, сообщает краевое управление МЧС.

Ночью и утром 31 августа в западной и центральной частях Приморского края местами ожидаются интенсивные дожди и грозы. В центральных районах есть вероятность резкого подъема уровня воды в реках. На некоторых участках рек Уссури и Большая Уссурка в Дальнереченском, Кировском, Лесозаводском районах расширится зона затопления.

Спасатели МЧС России советуют жителям и гостям Приморского края пересмотреть свои планы и быть крайне осторожными во время действия предупреждения.

Важно избегать выходов на туристические тропы, пребывания у водоемов и походов в лес за дикорастущими растениями.

Особенно внимательными нужно быть к пожилым людям, обязательно нужно следить за детьми.

В случае чрезвычайной ситуации жителей края просят обращаться в МЧС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидаются сильный ветер и дожди.

Сильный ветер и дожди: погода вновь взбодрит Приморье
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