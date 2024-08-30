Ливни и грозы: штормовое предупреждение объявили в Приморье

Posted 30 августа, 00:23
Published 30 августа, 00:23
Modified 30 августа, 00:25
Updated 30 августа, 00:25
В Приморье объявили штормовое предупреждение, сообщает краевое управление МЧС.
Ночью и утром 31 августа в западной и центральной частях Приморского края местами ожидаются интенсивные дожди и грозы. В центральных районах есть вероятность резкого подъема уровня воды в реках. На некоторых участках рек Уссури и Большая Уссурка в Дальнереченском, Кировском, Лесозаводском районах расширится зона затопления.
Спасатели МЧС России советуют жителям и гостям Приморского края пересмотреть свои планы и быть крайне осторожными во время действия предупреждения.
Важно избегать выходов на туристические тропы, пребывания у водоемов и походов в лес за дикорастущими растениями.
Особенно внимательными нужно быть к пожилым людям, обязательно нужно следить за детьми.
В случае чрезвычайной ситуации жителей края просят обращаться в МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидаются сильный ветер и дожди.