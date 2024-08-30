Ливни и грозы: штормовое предупреждение объявили в Приморье

Ночью и утром 31 августа в западной и центральной частях Приморского края местами ожидаются интенсивные дожди и грозы. В центральных районах есть вероятность резкого подъема уровня воды в реках. На некоторых участках рек Уссури и Большая Уссурка в Дальнереченском, Кировском, Лесозаводском районах расширится зона затопления.