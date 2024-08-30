«Махнуть бы туда»: популярность идеальнейшего пляжа в Приморье растет — видео

Posted 30 августа, 07:25
Published 30 августа, 07:25
Modified 30 августа, 07:27
Updated 30 августа, 07:27
Триозерье активно набирает популярность среди отпускников в регионе. Невероятный пляж и кристально чистая вода соблазняет путешественников из разных уголков страны. Благодаря таким локациям внутренний туризм процветает в России.
Лето почти закончилось в Приморье, но, судя по кадрам из новых медиа, пляжный сезон продолжается. Отдыхающие поделились атмосферой в излюбленной бухте. К слову, погода все еще радует тех, кто нежится на солнце у моря.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что идеальнейший пляж пустует в Лазовской районе Приморского края.