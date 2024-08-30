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Posted 30 августа, 07:25

Published 30 августа, 07:25

Modified 30 августа, 07:27

Updated 30 августа, 07:27

Чудеснейший морской берег восхищает отдыхающих в Приморском крае

«Махнуть бы туда»: популярность идеальнейшего пляжа в Приморье растет — видео

30 августа 2024, 07:25
Фото: vostokmedia.com

Чудеснейший морской берег восхищает отдыхающих в Приморском крае

Сюжет
Море
Кристально чистая вода и песчаное дно моря продолжает покорять туристов. Бухту Триозерье можно с уверенностью назвать райским уголком в Приморье.

Триозерье активно набирает популярность среди отпускников в регионе. Невероятный пляж и кристально чистая вода соблазняет путешественников из разных уголков страны. Благодаря таким локациям внутренний туризм процветает в России.

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Лето почти закончилось в Приморье, но, судя по кадрам из новых медиа, пляжный сезон продолжается. Отдыхающие поделились атмосферой в излюбленной бухте. К слову, погода все еще радует тех, кто нежится на солнце у моря.

Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что идеальнейший пляж пустует в Лазовской районе Приморского края.

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