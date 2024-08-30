Скоро там будут толпы: идеальный тихий пляж нашли в Приморье — фото

Posted 30 августа, 04:59
Published 30 августа, 04:59
Modified 30 августа, 05:01
Updated 30 августа, 05:01
Удивительный пляж, словно оазис, расположился на восточном побережье Приморья. Песчаные дюны, прибрежная зона со светлым песком и чистейшая вода делают это место по-настоящему райским для отдыхающих.
Пляж этот расположился в Волчанце. Идеальное место для того, чтобы встречать великолепные приморские закаты и рассветы, считают туристы.
Десятки человек наслаждаются там спокойствием и уединением.
Отдыхающие поделились своим фото из уникального места на берегу моря.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке закроют доступ на один из самых популярных пляжей.