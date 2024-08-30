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Posted 30 августа, 04:59

Published 30 августа, 04:59

Modified 30 августа, 05:01

Updated 30 августа, 05:01

Удивительный райский пляж нашли в Приморском крае

Скоро там будут толпы: идеальный тихий пляж нашли в Приморье — фото

30 августа 2024, 04:59
Фото: vostokmedia.com

Удивительный райский пляж нашли в Приморском крае

Сюжет
Туризм
На восточном побережье Приморья располагается удивительный пляж, который выглядит словно кусочек рая на земле. Это место поражает своей красотой и умиротворением.

Удивительный пляж, словно оазис, расположился на восточном побережье Приморья. Песчаные дюны, прибрежная зона со светлым песком и чистейшая вода делают это место по-настоящему райским для отдыхающих.

Пляж этот расположился в Волчанце. Идеальное место для того, чтобы встречать великолепные приморские закаты и рассветы, считают туристы.

Десятки человек наслаждаются там спокойствием и уединением.

Отдыхающие поделились своим фото из уникального места на берегу моря.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке закроют доступ на один из самых популярных пляжей.

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