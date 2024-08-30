Такие маленькие, а уже бизнес-леди: школьницы открыли предприятие в Приморье — фото

Posted 30 августа, 06:27
Published 30 августа, 06:27
Modified 30 августа, 06:29
Updated 30 августа, 06:29
В Надеждинском районе расцветает дело юных предпринимателей. Мастерицы изготавливают чудесную бижутерию из бисера и продают свои творения в павильончике, который, вероятно, смастерили самостоятельно.
Важно отметить, что местные жители активно поддерживают инициативных девочек. Более того, покупатели с удовольствием приобретают украшения и даже делают заказы, — школьницы мастерят изделия по индивидуальным предпочтениям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мальчики открыли автомойку прямо на парковке торгового центра во Владивостоке.