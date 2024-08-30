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Posted 30 августа, 06:27

Published 30 августа, 06:27

Modified 30 августа, 06:29

Updated 30 августа, 06:29

Девочки развернули бизнес под открытым небом в Приморском крае

Такие маленькие, а уже бизнес-леди: школьницы открыли предприятие в Приморье — фото

30 августа 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney

Девочки развернули бизнес под открытым небом в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Приморском крае активно развивается бизнес. Даже юные жители региона поддерживают предпринимательство.

В Надеждинском районе расцветает дело юных предпринимателей. Мастерицы изготавливают чудесную бижутерию из бисера и продают свои творения в павильончике, который, вероятно, смастерили самостоятельно.

Важно отметить, что местные жители активно поддерживают инициативных девочек. Более того, покупатели с удовольствием приобретают украшения и даже делают заказы, — школьницы мастерят изделия по индивидуальным предпочтениям.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мальчики открыли автомойку прямо на парковке торгового центра во Владивостоке.

Школьники открыли предприятие прямо на стоянке автомобилей во Владивостоке — видео
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