Жуткая прогулка: «криповый» парад невест попал на камеру поздно ночью в Приморье

Posted 30 августа, 00:34
Published 30 августа, 00:34
Modified 30 августа, 00:36
Updated 30 августа, 00:36
В Уссурийске автомобилист стал свидетелем странного шествия. По словам очевидца, на Чичерина около ГУМа гуляли невесты. Горожанин изумился тому, что девушки в свадебных одеяниях прогуливались почти в полночь и без женихов.
Многие подписчики новых медиа отметили, что досуг наряженных дам выглядит, как минимум, жутковато.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сохранить идиллию в семье спустя 42 года отношений. Советами поделились супруги из Спасска-Дальнего в Приморском крае.