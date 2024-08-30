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Posted 30 августа, 00:34

Published 30 августа, 00:34

Modified 30 августа, 00:36

Updated 30 августа, 00:36

Ночное шествие в свадебных платьях прошло минувшей ночью в Приморском крае

Жуткая прогулка: «криповый» парад невест попал на камеру поздно ночью в Приморье

30 августа 2024, 00:34
Фото: Изображение Midjourney

Ночное шествие в свадебных платьях прошло минувшей ночью в Приморском крае

Сюжет
Праздник
Жителей Уссурийска смутила загадочная прогулка девушек в пышных белых платьях. Не каждый день можно увидеть подобное, еще и в половину двенадцатого ночи.

В Уссурийске автомобилист стал свидетелем странного шествия. По словам очевидца, на Чичерина около ГУМа гуляли невесты. Горожанин изумился тому, что девушки в свадебных одеяниях прогуливались почти в полночь и без женихов.

Многие подписчики новых медиа отметили, что досуг наряженных дам выглядит, как минимум, жутковато.

Видео: mark2_che.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сохранить идиллию в семье спустя 42 года отношений. Советами поделились супруги из Спасска-Дальнего в Приморском крае.

Совет супругов из Приморья: «Стань любовницей, а мужчина сделает тебя счастливой»
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