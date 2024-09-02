Более 50 тысяч человек посетили уникальную выставку в аэропорту Владивостока

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку — 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях — по 300 тыс. рублей; 3 место в номинациях — по 100 тыс. рублей. Кроме того, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов ввел отдельный приз в 1 млн рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.