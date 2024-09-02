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Posted 2 сентября, 03:18

Published 2 сентября, 03:18

Modified 2 сентября, 03:36

Updated 2 сентября, 03:36

Более 50 тысяч человек посетили уникальную выставку в аэропорту Владивостока

Более 50 тысяч человек посетили уникальную выставку в аэропорту Владивостока

2 сентября 2024, 03:18
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Конкурс
Невероятная выставка прошла в терминале Международного аэропорта Владивосток. Тысячи пассажиров смогли посмотреть на работы путешествеников-финалистов конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», инициатором проекта стал представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В Международном аэропорту Владивостока открылась выставка фоторабот финалистов первого сезона Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений». Экспозиция была открыта пять дней, за это время с работами путешественников смогли познакомиться более 50 тысяч пассажиров и гостей воздушной гавани Приморья. Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев стал инициатором ее проведения.

«Дальний Восток — Земля приключений» — это выставочный проект, который представляет работы путешественников из разных уголков всего российского Дальнего Востока. Фотовыставка позволяет посетителям окунуться в атмосферу нетронутой природы, прогуляться к вулканам Камчатки, отправиться на байдарках к загадочному маяку Анива, проплыть по самому краю Землю.

Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отметила, что одна из главных целей конкурса — показать красоты наших земель и рассказать от первого лица о самых удивительных уголках Приморья.

На каждом макете размещен qr-код, можно отсканировать его камерой мобильного телефона и посмотреть короткометражный фильм, который снимал финалист конкурса, а также узнать детали маршрута.

«Символично, что именно в аэропорту Владивостока открылась фотовыставка, которая познакомит гостей нашего края с уникальной природой Дальнего Востока и его достопримечательностями. Выставка расположена в общей зоне терминала на 1-м этаже и будет доступна как для прилетающих пассажиров, так и для тех, кто только собирается в путешествие. Надеемся, что работы авторов Всероссийского конкурса „Дальний Восток — Земля приключений“ станут еще одной точкой притяжения гостей и участников ВЭФ-2024», — отметил генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Денис Чмутов.
Видео: Пресс-служба Международного аэропорта Владивостока.

Сейчас идет второй сезон конкурса. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражку длительностью до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток. Принимать заявки будут до 30 декабря 2024 года. Конкурс проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Принять участие можно в следующих номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку — 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях — по 300 тыс. рублей; 3 место в номинациях — по 100 тыс. рублей. Кроме того, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов ввел отдельный приз в 1 млн рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.

Справочно:

Международный аэропорт Владивосток является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока по количеству обслуженных пассажиров. В январе–июле 2024 года услугами аэропорта воспользовались 1 млн 611 тыс. пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 35 направлений, полеты по которым совершают более 15 российских и зарубежных авиакомпаний. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории «Аэропорт с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров». Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 млн пассажиров, соответствует уровню «С» IATA.

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