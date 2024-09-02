Дружба крепнет: делегация из Приморья прибыла в Северную Корею с рабочим визитом

Posted 2 сентября, 03:13
Published 2 сентября, 03:13
Modified 2 сентября, 03:15
Updated 2 сентября, 03:15
Приморье и Корейская Народно-Демократическая Республика обсудили сотрудничество в сфере образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Краевая делегация, с состав которой вошли заместитель председателя правительства — министра образования Приморья Эльвира Шамонова, руководитель Приморского государственного аграрно-технологического университета Андрей Комин и директор Уссурийского агропромышленного колледжа Алексей Куценко, посетила Северную Корею и познакомилась с образовательными системами соседнего государства.
«В процессе переговоров были достигнуты договоренности о том, что учителя из Пхеньяна, владеющие русским языком, приедут для обучения русских детей корейскому языку. Также рассматривается предложение о привлечении школьников Центральной школы №1 Пхеньяна к программам работы одаренных детей центра „Сириус-Приморье“, Дома научных коллабораций Дальневосточного федерального университета для решения совместных практико-ориентированных задач», — уточнила Эльвира Шамонова.
Также приморская делегация выразила благодарность корейской стороне за отдых российских ребят в Международном лагере Сондовон. Более 200 школьников посетили детское учреждение, 160 из которых ребята из Приморья. Важно отметить, что юных жителей КНДР пригласили на смену в лагерь «Юнга» следующим летом.
Более того, стороны обсудили обмен учеников для языковой практики и сотрудничество в сфере образования.
Новый виток сотрудничества сформировался благодаря договоренностям президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Правительство Приморского края тоже оказало влияние на налаживание отношений между РФ и КНДР.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что руководитель Северной Кореи может обратиться за помощью в Москву.