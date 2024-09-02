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Posted 2 сентября, 03:13

Published 2 сентября, 03:13

Modified 2 сентября, 03:15

Updated 2 сентября, 03:15

Сотрудничество между Приморским краем и КНДР набирает обороты

Дружба крепнет: делегация из Приморья прибыла в Северную Корею с рабочим визитом

2 сентября 2024, 03:13
Фото: primorsky.ru

Сотрудничество между Приморским краем и КНДР набирает обороты

Сюжет
Сотрудничество
Краевая делегация во главе с заместителем председателя правительства Эльвирой Шамоновой посетила Северную Корею. Главной темой для обсуждений было образование.

Приморье и Корейская Народно-Демократическая Республика обсудили сотрудничество в сфере образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Краевая делегация, с состав которой вошли заместитель председателя правительства — министра образования Приморья Эльвира Шамонова, руководитель Приморского государственного аграрно-технологического университета Андрей Комин и директор Уссурийского агропромышленного колледжа Алексей Куценко, посетила Северную Корею и познакомилась с образовательными системами соседнего государства.

«В процессе переговоров были достигнуты договоренности о том, что учителя из Пхеньяна, владеющие русским языком, приедут для обучения русских детей корейскому языку. Также рассматривается предложение о привлечении школьников Центральной школы №1 Пхеньяна к программам работы одаренных детей центра „Сириус-Приморье“, Дома научных коллабораций Дальневосточного федерального университета для решения совместных практико-ориентированных задач», — уточнила Эльвира Шамонова.

Также приморская делегация выразила благодарность корейской стороне за отдых российских ребят в Международном лагере Сондовон. Более 200 школьников посетили детское учреждение, 160 из которых ребята из Приморья. Важно отметить, что юных жителей КНДР пригласили на смену в лагерь «Юнга» следующим летом.

Более того, стороны обсудили обмен учеников для языковой практики и сотрудничество в сфере образования.

Новый виток сотрудничества сформировался благодаря договоренностям президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Правительство Приморского края тоже оказало влияние на налаживание отношений между РФ и КНДР.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что руководитель Северной Кореи может обратиться за помощью в Москву.

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