Дружба крепнет: делегация из Приморья прибыла в Северную Корею с рабочим визитом

Также приморская делегация выразила благодарность корейской стороне за отдых российских ребят в Международном лагере Сондовон. Более 200 школьников посетили детское учреждение, 160 из которых ребята из Приморья. Важно отметить, что юных жителей КНДР пригласили на смену в лагерь «Юнга» следующим летом.