Гороскоп на 2–8 сентября 2024 для всех знаков Зодиака

2 сентября — 8 сентября: На этой неделе энергии будет больше, чем обычно. Вы захотите брать на себя больше обязанностей и инициировать новые проекты. Постарайтесь распределить свою силу равномерно и не перегружайте себя. Время благоприятно для занятий спортом и физической активностью.