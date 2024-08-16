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Posted 16 августа, 11:08

Published 16 августа, 11:08

Modified 16 августа, 11:08

Updated 16 августа, 11:08

Картина дня в Приморье: штормовое, голодная акула и отключение света во всем крае

Картина дня в Приморье: штормовое, голодная акула и отключение света во всем крае

16 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Штормовое

В Приморском крае синоптики бьют тревогу: регион ожидает мощный удар стихии. Примгидромет сообщает, что днем 19 августа и в ночь на 20 августа край накроют сильные, а местами даже очень сильные дожди. Ситуацию усугубят грозы и порывистый ветер, которые прогнозируются в отдельных районах.

Приморье под ударом стихии: объявлено штормовое предупреждение
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Голодная акула

В Приморском крае любители морской охоты прервали ночной досуг из-за незваной гостьи. Жуткая хищница прогнала рыбаков своими действиями.

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Отключение света во всем крае

Массовое отключение электроснабжения произошло во всём Приморском крае в районе 17:15 в пятницу, 16 августа. Без света остались тысячи жителей региона в разных населённых пунктах.

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