Картина дня в Приморье: штормовое, голодная акула и отключение света во всем крае

Posted 16 августа, 11:08
Published 16 августа, 11:08
Modified 16 августа, 11:08
Updated 16 августа, 11:08
Штормовое
В Приморском крае синоптики бьют тревогу: регион ожидает мощный удар стихии. Примгидромет сообщает, что днем 19 августа и в ночь на 20 августа край накроют сильные, а местами даже очень сильные дожди. Ситуацию усугубят грозы и порывистый ветер, которые прогнозируются в отдельных районах.
Голодная акула
В Приморском крае любители морской охоты прервали ночной досуг из-за незваной гостьи. Жуткая хищница прогнала рыбаков своими действиями.
Отключение света во всем крае
Массовое отключение электроснабжения произошло во всём Приморском крае в районе 17:15 в пятницу, 16 августа. Без света остались тысячи жителей региона в разных населённых пунктах.