vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 04:23

Published 2 сентября, 04:23

Modified 2 сентября, 04:25

Updated 2 сентября, 04:25

Парализованного мужчину поставили на ноги медики в Приморском крае

Парализованного мужчину поставили на ноги медики в Приморском крае

2 сентября 2024, 04:23
Фото: 1MI
Сюжет
Врачи
Мужчину с переломом позвонка и парализованными конечностями смогли поставить на ноги за неделю в Приморье. Медики восстановили чувствительность после экстренной операции, домой он уже ушел сам.

Житель Приморья попал в серьезное ДТП. Вследствие аварии он получил тяжелое повреждение — перелом шейного позвонка, это привело к полной параличу конечностей.

Хирурги Тысячекоечной больницы провели экстренную операцию по фиксации позвонка. Медики предприняли все возможные меры для того, чтобы улучшить состояние пациента. Операция завершилась успешно благодаря компетентности специалистов и использованию новейших технологий.

Уже через три дня после операции у мужчины снова появилась чувствительность в руках, а через пять дней он смог начать двигать ногами. На седьмой день его смогли выписать из больницы в удовлетворительном состоянии, он отправился домой без чьей-либо помощи.

Профессионализм врачей позволил мужчине сохранить здоровье и встать на ноги.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине с ожогами, которого спасли врачи в Приморье.

Профессионалы с ангельскими сердцами спасли жизнь человеку в Приморском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
«Крузер» в кювете, люди на дороге: серьезная авария на выезде из Уссурийска — видеоВрачи спасают ребенка в НаходкеПопавших под колеса автомобиля детей спасли в Приморье
#Новости#Общество#Врачи#Операция#Лечение#Травмы#Приморский край#ДТП#Авария#Повреждения#Специалисты#Нейрохирургия
Подпишитесь
Популярное