Парализованного мужчину поставили на ноги медики в Приморском крае

Posted 2 сентября, 04:23
Published 2 сентября, 04:23
Modified 2 сентября, 04:25
Updated 2 сентября, 04:25
Житель Приморья попал в серьезное ДТП. Вследствие аварии он получил тяжелое повреждение — перелом шейного позвонка, это привело к полной параличу конечностей.
Хирурги Тысячекоечной больницы провели экстренную операцию по фиксации позвонка. Медики предприняли все возможные меры для того, чтобы улучшить состояние пациента. Операция завершилась успешно благодаря компетентности специалистов и использованию новейших технологий.
Уже через три дня после операции у мужчины снова появилась чувствительность в руках, а через пять дней он смог начать двигать ногами. На седьмой день его смогли выписать из больницы в удовлетворительном состоянии, он отправился домой без чьей-либо помощи.
Профессионализм врачей позволил мужчине сохранить здоровье и встать на ноги.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине с ожогами, которого спасли врачи в Приморье.