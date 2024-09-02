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Posted 2 сентября, 03:29

Published 2 сентября, 03:29

Modified 2 сентября, 03:31

Updated 2 сентября, 03:31

Профессионалы с ангельскими сердцами спасли жизнь человеку в Приморском крае

Профессионалы с ангельскими сердцами спасли жизнь человеку в Приморском крае

2 сентября 2024, 03:29
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
Сотрудники Владивостокской скорой помощи проявили высокий профессионализм и спасли мужчину с ожогами и отравлением угарным газом.

В конце августа работники скорой Владивостока помогли пострадавшему на пожаре мужчине. Огонь охватил небольшую площадь, его достаточно быстро удалось вывести из задымленного помещения, но он уже успел надышаться угарным газом и получить ожоги.

Пожар начался в автоцентре самообслуживания на Народном проспекте. Спасатели сразу же запросили помощь медиков.

Когда пожарные приехали, горело помещение автомастерской. Благодаря мастерству и опыту водителя скорой помощи, реанимационная бригада с доктором, анестезистом и сестрой-анестезистом прибыла на место вызова в считанные минуты.

Оказалось, что потребовалась помощь одному из работников автосервиса, который пытался спасти документы и личные вещи и пострадал от угарного газа. Мужчина жаловался на боль в груди, которая становилась сильнее при глубоком дыхании. До прибытия медиков спасатели уже нанесли пострадавшему противоожоговую мазь на обожженные участки. Предварительный диагноз — ожоги первой степени на обеих руках и ожог дыхательных путей.

Бригада реаниматоров позвонила коллегам, чтобы те перевезли пострадавшего в больницу и оставалась на месте, пока спасатели продолжали работу. Приехавшая бригада со врачом СМП и фельдшером доставила пациента в ожоговый центр ДВОМЦ ФМБА.

Благодаря профессионализму медиков удалось спасти мужчину с ожогами, его состояние уже улучшается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врач баскетбольной команды спас девочку, которой стало плохо в самолете.

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