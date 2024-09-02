Профессионалы с ангельскими сердцами спасли жизнь человеку в Приморском крае

Posted 2 сентября, 03:29
Published 2 сентября, 03:29
Modified 2 сентября, 03:31
Updated 2 сентября, 03:31
В конце августа работники скорой Владивостока помогли пострадавшему на пожаре мужчине. Огонь охватил небольшую площадь, его достаточно быстро удалось вывести из задымленного помещения, но он уже успел надышаться угарным газом и получить ожоги.
Пожар начался в автоцентре самообслуживания на Народном проспекте. Спасатели сразу же запросили помощь медиков.
Когда пожарные приехали, горело помещение автомастерской. Благодаря мастерству и опыту водителя скорой помощи, реанимационная бригада с доктором, анестезистом и сестрой-анестезистом прибыла на место вызова в считанные минуты.
Оказалось, что потребовалась помощь одному из работников автосервиса, который пытался спасти документы и личные вещи и пострадал от угарного газа. Мужчина жаловался на боль в груди, которая становилась сильнее при глубоком дыхании. До прибытия медиков спасатели уже нанесли пострадавшему противоожоговую мазь на обожженные участки. Предварительный диагноз — ожоги первой степени на обеих руках и ожог дыхательных путей.
Бригада реаниматоров позвонила коллегам, чтобы те перевезли пострадавшего в больницу и оставалась на месте, пока спасатели продолжали работу. Приехавшая бригада со врачом СМП и фельдшером доставила пациента в ожоговый центр ДВОМЦ ФМБА.
Благодаря профессионализму медиков удалось спасти мужчину с ожогами, его состояние уже улучшается.
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