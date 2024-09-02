Профессионалы с ангельскими сердцами спасли жизнь человеку в Приморском крае

Оказалось, что потребовалась помощь одному из работников автосервиса, который пытался спасти документы и личные вещи и пострадал от угарного газа. Мужчина жаловался на боль в груди, которая становилась сильнее при глубоком дыхании. До прибытия медиков спасатели уже нанесли пострадавшему противоожоговую мазь на обожженные участки. Предварительный диагноз — ожоги первой степени на обеих руках и ожог дыхательных путей.