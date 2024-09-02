Такого мы еще не видели — челюсть отвисла от невероятного пляжа в Приморье — фото

Posted 2 сентября, 03:59
Published 2 сентября, 03:59
Modified 2 сентября, 04:01
Updated 2 сентября, 04:01
Жители приморья нашли нечто удивительное на одном из пляжей края. У кого-то из отдыхающих без преувеличения отвисла челюсть.
В Находке нашли необычный предмет, который никто не ожидал обнаружить на берегу. Им оказалась чья-то вставная челюсть. Нашедшие заботливо положили ее на крупный камень и сняли на видео.
Ролик попал в новые медиа и поразил пользователей: первые несколько секунд создается впечатление, будто автор просто показывает красоты Приморья.