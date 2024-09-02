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Posted 2 сентября, 03:59

Published 2 сентября, 03:59

Modified 2 сентября, 04:01

Updated 2 сентября, 04:01

Челюсть отвисла у одного из отдыхающих на пляжах Приморья

Такого мы еще не видели — челюсть отвисла от невероятного пляжа в Приморье — фото

2 сентября 2024, 03:59
Фото: vostokmedia.com

Челюсть отвисла у одного из отдыхающих на пляжах Приморья

Сюжет
Море
Необычную находку засняли на одном из пляжей Приморья. У кого-то буквально отвисла челюсть от удивительной картины.

Жители приморья нашли нечто удивительное на одном из пляжей края. У кого-то из отдыхающих без преувеличения отвисла челюсть.

В Находке нашли необычный предмет, который никто не ожидал обнаружить на берегу. Им оказалась чья-то вставная челюсть. Нашедшие заботливо положили ее на крупный камень и сняли на видео.

Ролик попал в новые медиа и поразил пользователей: первые несколько секунд создается впечатление, будто автор просто показывает красоты Приморья.

Видео: pogoda_25_region.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вот-вот целые толпы ринутся на пляжи в Приморье.

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