900 участков улиц Владивостока благоустроили после ремонта на теплосетях

Напомним, что проект по благоустройству городских территорий во Владивостоке стартовал в конце апреля 2024 года. Речь идет о местах, где ранее, осенью, зимой и в начале весны, специалисты проводили ремонт электрических и тепловых сетей. Из-за мерзлой почвы и низких температур воздуха тогда не удалось полностью завершить работы, так как нельзя было уложить асфальт. На территориях временно укладывали щебень, который впоследствии продолжали уплотнять, и при необходимости засыпали дополнительно.