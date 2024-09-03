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Posted 3 сентября, 05:37

Published 3 сентября, 05:37

Modified 3 сентября, 05:39

Updated 3 сентября, 05:39

900 участков улиц Владивостока благоустроили после ремонта на теплосетях

900 участков улиц Владивостока благоустроили после ремонта на теплосетях

3 сентября 2024, 05:37
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Благоустройство
Масштабный ремонт тепло- и электросетей продолжается во Владивостоке. Сейчас в городе благоустраивают участки, на которых ремонтные работы уже завершили.

Во Владивостоке привели в порядок более 900 участков после проведения работ по ремонту электрических и тепловых сетей. Работы ведутся ежедневно, в зависимости от погодных условий.

За последние две недели специалисты навели порядок после ремонта сетей на придомовых территориях и участках улиц по следующим адресам:

  • Русская, 76б, 98;
  • Анны Щетининой, 3;
  • Багратиона, 6;
  • Давыдова, 3, 28б;
  • Енисейская, 19, 21а, 22а;
  • Чкалова, 12;
  • Шуйская, 23а;
  • Мельниковская, 103;
  • Набережная, 9;
  • Уборевича, 10а;
  • Монтажная, 1;
  • Борисенко, 60;
  • Шепеткова, 18, 38;
  • Арсеньева, 2;
  • Борисенко, 60;
  • Вилкова, 10;
  • Добровольского, 37;
  • Пушкинская, 34, и в других районах.
Фото: Юлия Козицкая. vlc.ru

Напомним, что проект по благоустройству городских территорий во Владивостоке стартовал в конце апреля 2024 года. Речь идет о местах, где ранее, осенью, зимой и в начале весны, специалисты проводили ремонт электрических и тепловых сетей. Из-за мерзлой почвы и низких температур воздуха тогда не удалось полностью завершить работы, так как нельзя было уложить асфальт. На территориях временно укладывали щебень, который впоследствии продолжали уплотнять, и при необходимости засыпали дополнительно.

Группы специалистов восстанавливают тротуары, бордюры и асфальтовое покрытие. Каждый объект приводят в порядок в соответствии с тем, как он выглядел до ремонтных работ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке появится новый светофор, который позволит разгрузить улицы в центре города.

Теперь двигаемся по очереди: новый светофор разгрузит улицу в центре Владивостока
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