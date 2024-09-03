900 участков улиц Владивостока благоустроили после ремонта на теплосетях

Posted 3 сентября, 05:37
Published 3 сентября, 05:37
Modified 3 сентября, 05:39
Updated 3 сентября, 05:39
Во Владивостоке привели в порядок более 900 участков после проведения работ по ремонту электрических и тепловых сетей. Работы ведутся ежедневно, в зависимости от погодных условий.
За последние две недели специалисты навели порядок после ремонта сетей на придомовых территориях и участках улиц по следующим адресам:
Напомним, что проект по благоустройству городских территорий во Владивостоке стартовал в конце апреля 2024 года. Речь идет о местах, где ранее, осенью, зимой и в начале весны, специалисты проводили ремонт электрических и тепловых сетей. Из-за мерзлой почвы и низких температур воздуха тогда не удалось полностью завершить работы, так как нельзя было уложить асфальт. На территориях временно укладывали щебень, который впоследствии продолжали уплотнять, и при необходимости засыпали дополнительно.
Группы специалистов восстанавливают тротуары, бордюры и асфальтовое покрытие. Каждый объект приводят в порядок в соответствии с тем, как он выглядел до ремонтных работ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке появится новый светофор, который позволит разгрузить улицы в центре города.