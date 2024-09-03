Мастер-класс известного борца Юрия Пермякова состоялся в новом спортзале в Хабаровске

Posted 3 сентября, 05:15
Published 3 сентября, 05:15
Modified 3 сентября, 05:17
Updated 3 сентября, 05:17
Юрий Пермяков прибыл в Хабаровск на открытие нового зала дзюдо на ул. Ленина, 85. Официальный старт работе зала дали большой совместной тренировкой опытного спортсмена и молодых борцов.
— Прекрасный зал. Мне он очень понравился. Сегодня мы с ребятами поучимся друг у друга. Я покажу те приёмы, которые приносили мне победы. Кому-то они вполне могут подойти. Но это своего рода обмен опытом. Потому что я до сих пор продолжаю учиться. И молодёжь в этом очень помогает, — поделился Юрий Пермяков.
Среди воспитанников спортивного клуба дзюдо им. В. С. Ощепкова есть как начинающие дзюдоисты, так и те, кто занимается уже много лет, несмотря на юный возраст.
Новый современный зал, состоящий из двух отдельных помещений для тренировок, и стал базой для клуба. Он оснащен всем необходимым для тренировок, в том числе уникальным для региона оборудованием, раздевалками и душевыми, системой кондиционирования.
— За последние два года инфраструктуры и тренерского состава в этом виде спорта в крае катастрофически не хватает. А спрос на занятия высокий. Поэтому были открыты два зала Клуба дзюдо в центре города Хабаровска по адресу Ленина, 85. Приглашаем всех желающих на тренировки, — рассказал депутат Законодательной думы Геннадий Мальцев. — Я занимаюсь развитием дзюдо в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке с 2012 года. Мы уже начали ремонт в помещении на улице Тихоокеанской под специализированный зал дзюдо. В следующем году начнём подбор залов в южной части города и в микрорайоне Красная Речка. Таким образом, в ближайшее время в региональном центре будет 5 новых залов «Клуба Дзюдо им. В. С. Ощепкова»
В открывшемся зале членам спортивного клуба дзюдо им. В. С. Ощепкова уже предоставлена вся необходимая экипировка. Кроме того, воспитанники старше 8 лет, системно и старательно занимающиеся, будут тренироваться бесплатно.