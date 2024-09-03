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Posted 3 сентября, 05:15

Published 3 сентября, 05:15

Modified 3 сентября, 05:17

Updated 3 сентября, 05:17

Мастер-класс известного борца Юрия Пермякова состоялся в новом спортзале в Хабаровске

Мастер-класс известного борца Юрия Пермякова состоялся в новом спортзале в Хабаровске

3 сентября 2024, 05:15
Фото: Правительство Хабаровского края
Сюжет
Депутат
Руководитель федерации дзюдо Приморского края, двукратный чемпион мира по самбо, трекратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира по дзюдо среди мастеров провёл тренировку с воспитанниками спортивного клуба дзюдо им. В. С. Ощепкова.

Юрий Пермяков прибыл в Хабаровск на открытие нового зала дзюдо на ул. Ленина, 85. Официальный старт работе зала дали большой совместной тренировкой опытного спортсмена и молодых борцов.

Фото: Правительство Хабаровского края
— Прекрасный зал. Мне он очень понравился. Сегодня мы с ребятами поучимся друг у друга. Я покажу те приёмы, которые приносили мне победы. Кому-то они вполне могут подойти. Но это своего рода обмен опытом. Потому что я до сих пор продолжаю учиться. И молодёжь в этом очень помогает, — поделился Юрий Пермяков.

Среди воспитанников спортивного клуба дзюдо им. В. С. Ощепкова есть как начинающие дзюдоисты, так и те, кто занимается уже много лет, несмотря на юный возраст.

Новый современный зал, состоящий из двух отдельных помещений для тренировок, и стал базой для клуба. Он оснащен всем необходимым для тренировок, в том числе уникальным для региона оборудованием, раздевалками и душевыми, системой кондиционирования.

Фото: Правительство Хабаровского края
— За последние два года инфраструктуры и тренерского состава в этом виде спорта в крае катастрофически не хватает. А спрос на занятия высокий. Поэтому были открыты два зала Клуба дзюдо в центре города Хабаровска по адресу Ленина, 85. Приглашаем всех желающих на тренировки, — рассказал депутат Законодательной думы Геннадий Мальцев. — Я занимаюсь развитием дзюдо в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке с 2012 года. Мы уже начали ремонт в помещении на улице Тихоокеанской под специализированный зал дзюдо. В следующем году начнём подбор залов в южной части города и в микрорайоне Красная Речка. Таким образом, в ближайшее время в региональном центре будет 5 новых залов «Клуба Дзюдо им. В. С. Ощепкова»

В открывшемся зале членам спортивного клуба дзюдо им. В. С. Ощепкова уже предоставлена вся необходимая экипировка. Кроме того, воспитанники старше 8 лет, системно и старательно занимающиеся, будут тренироваться бесплатно.

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