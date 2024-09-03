ВЭФ-2024: якорный инвестор Дальнего Востока представил свой ключевой проект

В ходе презентации, которая прошла в выставочном павильоне Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Минвостокразвития РФ, министр Алексей Чекунков обратился к присутствующим, отметив значимость проекта для развития регионов ДФО. Он рассказал о том, что первый проект многофункционального бизнес центра класса «А» на острове Русский, который реализует якорный инвестор Дальнего Востока группа «Интеррос» в сотрудничестве с КРДВ, станет точкой притяжения для бизнеса и местом активного и разнообразного отдыха для жителей и гостей Владивостока.