ВЭФ-2024: якорный инвестор Дальнего Востока представил свой ключевой проект

Posted 3 сентября, 02:12
Published 3 сентября, 02:12
Modified 3 сентября, 02:14
Updated 3 сентября, 02:14
В ходе презентации, которая прошла в выставочном павильоне Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Минвостокразвития РФ, министр Алексей Чекунков обратился к присутствующим, отметив значимость проекта для развития регионов ДФО. Он рассказал о том, что первый проект многофункционального бизнес центра класса «А» на острове Русский, который реализует якорный инвестор Дальнего Востока группа «Интеррос» в сотрудничестве с КРДВ, станет точкой притяжения для бизнеса и местом активного и разнообразного отдыха для жителей и гостей Владивостока.
Проект позволит объединить на одной площадке бизнес, технологии и образовательные учреждения. При довольно внушительных вложениях — инвестиции «Интерроса» составят 4,5 миллиарда рублей, эффект от реализации проекта бизнес центра сложно переоценить, как в экономической, так и в социальной сферах.
Главной особенностью многофункционального общественно-делового центра на острове Русский будет создание IT-парка, который станет площадкой для работы научных лабораторий, просторных компьютерных классов и холлов для выставок. В долгосрочной перспективе IT-парк позволит увеличить отчисления в бюджет Приморского края и создаст благоприятные условия для релокации сотрудников из других городов.
«Проект строительства общественно-делового комплекса, реализуемый компанией „Интеррос“, которая к тому же является одним из крупнейших российских инвесторов, резидентов САР на острове Русский, это важный шаг по развитию инфраструктуры острова, обеспечению резидентов всеми необходимыми для современного бизнеса сервисами и услугами, создания комфортной городской среды на этой территории», — отметил Алексей Чекунков.
Он добавил, что весь комплекс мер по реализации проекта, проводится по поручению президента страны Владимира Путина в рамках деоффшоризации российской экономики, и такой инструмент, как специальный административный район играет здесь важную роль. Более 5 триллионов рублей репатриировано в Россию с помощью данного инструмента. Сегодня на острове Русский, по словам министра, уже прописались более 100 резидентов.
По словам директора департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос» Александра Сафонова, реализация проекта имеет большее значение для экономики Дальнего Востока и Приморья. Кроме того, что бизнес центр обеспечит резидентов Специального административного района офисными пространствами, станет местом притяжения и для горожан, студентов и гостей Владивостока, он еще будет выполнять роль драйвера для российской экономики.
«Дело в том, что сейчас в российских Специальных административных районах уже создана необходимая правовая база и возможность упрощенной перерегистрации. Но здесь же появляется необходимость в современной деловой инфраструктуре и оптимальном инвестиционном климате. Так вот наш общественно-деловой центр является не только пионером по развитию деловой среды в Приморском САР, но и важным символом переориентации российского бизнеса с Запада на Восток», — подчеркнул Александр Сафонов.
Отметим, что о своем намерении стать ключевым инвестором в реализации этого проекта компания «Интеррос» заявила еще в 2023 году. За это время было проделано немало работы — выбрано архитектурное бюро, которое разработало концепцию будущего центра, ведутся подготовительные изыскательские работы, стартовал первый этап по возведению объекта.
В ходе презентации Александр Сафонов рассказал об особенностях делового центра. Как и во всех инфраструктурных проектах «Интерроса», при проектировании центра особое внимание было уделено экологии и добрососедству с природой острова, принципам энергоэффективности, климатическим особенностям местности. Объект органично впишется в ландшафт, не нарушая внешней архитектурной целостности.
«Архитектура нашего центра — это своя философия. Вместе с бюро мы специально разработали концепцию куба, который находится в состоянии покоя, но при этом опирается лишь на одну точку. Смысл в том, чтобы сохранять баланс при внешних меняющихся и сложных обстоятельствах. Это применимо ко времени, в котором мы живем. Если говорить о технологиях, то это, конечно, энергоэффективные фасады, развитая инфраструктура. И, например, из интересного — наклонная кровля, которая по форме напоминает парус. Мы надеемся, что она станет одной из архитектурных достопримечательностей города и эффектной видовой точкой острова Русский», — отметил Александр Сафонов.
Для жителей и гостей дальневосточной столицы бизнес-центр будет интересен своими инфраструктурными и современными технологическими решениями. Особенно отмечается, что это будет объект, который спроектирован с учетом потребностей разных групп посетителей.
На 13,1 тысячи квадратных метров делового центра разместится три функциональные части: стилобат с общественной зоной и два офисных блока. Инвестор предусмотрел видовой ресторан с панорамой, чтобы гости могли насладиться красотами острова, кафе, IT-парк, отделение банка, магазины, современный конференц-зал для проведения мероприятий. На территории комплекса будет организована парковка и открытая благоустроенная территория для прогулок и встреч.
«Хотел бы выразить большую благодарность Корпорации развития Дальнего Востока за большую помощь и поддержку нашего проекта. Мы благодаря этому очень интенсивно движемся вперед. Сегодня идут подготовительные работы, м ы ожидаем сдачу проектно-сметной документации на экспертизу. Ориентировочно в октябре мы получим разрешение на строительство и приступим непосредственно к выполнению работ. Уже в следующем году нашу площадку можно будет увидеть в ее активной реализации. Полная сдача в эксплуатацию планируется в декабре 2026 года, и уже в январе 2027 года мы торжественно откроем центр и отпразднуем это знаковое событие со всеми резидентами САР», — рассказал в ходе презентации проекта Александр Сафонов.
Александр Сафонов напомнил о том, что компания имеет большой опыт реализации подобных проектов, и уже много лет присутствует на Дальнем Востоке, создавая условия для развития регионов и благоприятного инвестиционного климата.
«Это одна из крупнейших российских инвестиционных компаний, которая реализовала более трех десятков удачных инвестиционных проектов почти во всех отраслях экономики. Мы накопили огромный опыт в девелопменте и туризме, создали главный объект Олимпиады-2014 — курорт „Роза Хутор“. На Дальнем Востоке мы уже реализуем масштабный туристский проект „Парк „Три вулкана“, а сегодня хотим представить наше новое детище — общественно-деловой центр на острове Русский», — сказал присутствующим на презентации Александр Сафонов.